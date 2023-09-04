Диспетчер Вьюнник, железный центр, и снова Вернидуб. Символическая сборная 6-го тура УПЛ

Шестой тур УПЛ снова был неполным из-за переноса матча "Заря" — "Динамо". Однако даже так было на что посмотреть: "Верес" дома обыграл "Черноморец", "Шахтер" после тяжелого первого тайма сумел разгромить "Минай" на выезде, "Полесье" забило дважды в концовке матча, "Ворскла" добыла минимальное преимущество над "Александрией", "Днепр-1" разошелся миром с "ЛНЗ", "Колос" разгромно уступил "Кривбассу", а "Рух" и "Металлист 1925" расписали волевую ничью.

И следующие футболисты вошли в нашу сборную тура:

Вратарь: Андрей Клищук ("Кривбасс")

Кипер криворожан хорошо отыграл матч против "Колоса", раз за разом спасая свои ворота в самых разнообразных ситуациях. Это позволило команде разгромить "Колос" 3:0. Однозначное место в сборной тура за качественный "сухой" матч.

Левый защитник: Иван Дибанго ("Кривбасс")

Как и в предыдущих матчах, камерунец был особенно заметен на левом фланге. И на этот раз он также удачно расправлялся с игроками "Колоса" и проделал кучу мелкой, но не менее важной работы.

Центральный защитник: Николай Матвиенко ("Шахтер")

Лидер защиты "горняков" делал все, что требуется от игрока такого плана. Николай подчищал пространство перед штрафной площадкой, ходил на стандарты и даже забил, получив мяч после рикошета. Этот гол стал третьим в этом сезоне для Матвиенко.

Центральный защитник: Тимур Стецьков ("Кривбасс")

Центрбек криворожан на пару с Бескоровайным удачно выдерживал линию обороны. Более того, он был заметен и в атаке: именно с его заброса вперед был открыт счет в матче. За удачное чтение игры и качественные действия в защите Тимур получает место в нашей сборной тура.



Правый защитник: Василий Гакман ("Верес")

Фулбек "волков" тоже был заметным на поле: он полностью закрывал правый фланг, работая на скорости на чужой половине поля и подавая мяч в штрафную площадку. Один из таких проницательных пасов превратил на Станислава Шарая.

Опорный полузащитник: Александр Скляр ("Ворскла")

Опорный хав полтавчан помогал поддерживать центр поля, развивал атаки и зарабатывал на себе фолы для соперника. Также он забил единственный гол в матче против "Александрии", хоть и с пенальти.

Центральный полузащитник: Василий Грицук ("Полесье")

Хавбек "полищуков" вышел лишь на 10 минут, однако этого было достаточно, чтобы показать высокий класс игры. Сначала он забил гол с пенальти в компенсированное время ко второму тайму, а затем отдал роскошную голевую на Козака. Место в сборной тура за рисковость!

Центральный полузащитник: Егор Назарина ("Шахтер")

Он фактически выиграл центр поля для "горняков", но и не забывал о моментах для себя. Егор сделал несколько довольно опасных ударов, которые действительно представляли опасность для ворот "Миная". Хотя Назарина не отыграл матч полностью, однако сделал важный вклад в победу своей команды.

Левый вингер: Бени Макуана ("Полесье")

Конголезец уже стал одним из важнейших футболистов клуба из Житомира. Он является неотъемлемой частью атакующего звена "полищуков" и постоянно создает опасность для соперников. Так было и в матче с "Оболонью": он раз за разом разрывал левый фланг и постоянно нагнетал ситуацию у ворот Федоривского. Поэтому Бени получает заслуженное место в нашем списке.

Правый вингер: Максим Задерака ("Кривбасс")

Скоростная работа на флангах, постоянные смещения в штрафную площадь и неутомимый поиск моментов — именно это делал Задерака в матче против "Колоса". А его дубль помог начать и довершить разгром ковалевцев. Железное место в нашей сборной тура.

Форвард: Богдан Вьюнник ("Шахтер")

Матч против "Миная" был не легким, однако Вьюнник был заметен на поле повсюду. Он подключался на комбинации, удачно пасовал и вообще удачно отработал поединок — сделал два ассиста и забил сам. В общем Богдана можно считать одним из лучших игроков тура в целом, и именно поэтому он и попал в наш список.

Главный тренер: Юрий Вернидуб ("Кривбасс")

И снова Вернидуб: он смог настроить игроков на борьбу и завоевал очередную победу в УПЛ. После нулевой ничьей с "Оболонью" — это отличный результат, а действующее третье место в таблице — закономерность.

Запасные: Пеньков ("ЛНЗ"), Путря ("Черноморец"), Шабанов ("Полесье"), Бескоровайный ("Кривбасс"), Понедельник ("Кривбасс"), Козак ("Полесье"), Кащук ("Шахтер"), Станислав Шарай ("Верес"), Плюман ("Рух"), Гуничев ("Минай"), Русин ("Металлист 1925")