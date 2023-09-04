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Хавбек Оболони Мороз: Если рассматривать картину в целом, то пенальти в матче с Полесьем не было

Премьер-лига
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Пенальти был назначен уже в компенсированное время

Хавбек Оболони Мороз: Если рассматривать картину в целом, то пенальти в матче с Полесьем не было

instagram.com/fc_obolon_kyiv

Новина українською

Хавбек"Оболони" Тарас Мороз прокомментировал назначение пенальти в ворота киевской команды на 90+3 минуте матча 6-го тура УПЛ с "Полесьем" (0:2).

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Напомним, что пенальти был назначен за фол Мороза против Эмиля Мустафаева. Тарас при этом, получил вторую желтую карточку и был удален.

"Я понимаю, что наступил на ногу и дал повод для просмотра ВАР, но в этот момент у меня фокус был вверх на мяч. Параллельно в этот момент соперник мостится и оставляет левую ногу. Если рассматривать картину в целом, то пенальти не было", – заявил Мороз ведущему KDK Андрею Сенькиву.

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В статье: Оболонь (Киев) Полесье (Житомир)
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Источник:
KDK

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