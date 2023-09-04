Хавбек Оболони Мороз: Если рассматривать картину в целом, то пенальти в матче с Полесьем не было

Хавбек"Оболони" Тарас Мороз прокомментировал назначение пенальти в ворота киевской команды на 90+3 минуте матча 6-го тура УПЛ с "Полесьем" (0:2).

Напомним, что пенальти был назначен за фол Мороза против Эмиля Мустафаева. Тарас при этом, получил вторую желтую карточку и был удален.