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Хавбек Оболони Мороз: Если рассматривать картину в целом, то пенальти в матче с Полесьем не было
Пенальти был назначен уже в компенсированное время
instagram.com/fc_obolon_kyiv
Хавбек"Оболони" Тарас Мороз прокомментировал назначение пенальти в ворота киевской команды на 90+3 минуте матча 6-го тура УПЛ с "Полесьем" (0:2).
Напомним, что пенальти был назначен за фол Мороза против Эмиля Мустафаева. Тарас при этом, получил вторую желтую карточку и был удален.
"Я понимаю, что наступил на ногу и дал повод для просмотра ВАР, но в этот момент у меня фокус был вверх на мяч. Параллельно в этот момент соперник мостится и оставляет левую ногу. Если рассматривать картину в целом, то пенальти не было", – заявил Мороз ведущему KDK Андрею Сенькиву.
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