Официально: Сидорчук переходит в бельгийский Вестерло

" Динамо " официально объявило о переходе своего капитана, опорного полузащитника Сергея Сидорчука в клуб бельгийского чемпионата "Вестерло".

Бельгийский клуб также объявил о трансфере - украинец подписал контракт на 3 года.

Хавбек обратился с просьбой о трансфере к руководству и клуб, учитывая заслуги игрока, пошел на встречу Сергею и заключил соглашение с бельгийской стороной.

Сидорчук выступает за "Динамо" с 2012 года. Провел за киевлян 327 матчей, в которых забил 32 гол и отдал столько же ассистов.

С "Динамо" Сергей выиграл 3 титула чемпиона страны, 3 национальных Кубка и 3 Суперкубка страны. В активе Сидорчука символические 50 капитанских матчей в еврокубках – это второй показатель в истории клуба во времена независимости Украины.

Ну и стоит отметить, что "Вестерло" не лучшим образом начал текущий сезон - набрав одно очко в шести матчах, команда находится в зоне вылета.