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Официально: Сидорчук переходит в бельгийский Вестерло
Украинец подписал контракт на 3 года
fcdynamo.com
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Бельгийский клуб также объявил о трансфере - украинец подписал контракт на 3 года.
Хавбек обратился с просьбой о трансфере к руководству и клуб, учитывая заслуги игрока, пошел на встречу Сергею и заключил соглашение с бельгийской стороной.
Сидорчук выступает за "Динамо" с 2012 года. Провел за киевлян 327 матчей, в которых забил 32 гол и отдал столько же ассистов.
С "Динамо" Сергей выиграл 3 титула чемпиона страны, 3 национальных Кубка и 3 Суперкубка страны. В активе Сидорчука символические 50 капитанских матчей в еврокубках – это второй показатель в истории клуба во времена независимости Украины.
Ну и стоит отметить, что "Вестерло" не лучшим образом начал текущий сезон - набрав одно очко в шести матчах, команда находится в зоне вылета.
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