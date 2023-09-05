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Официально: Сидорчук переходит в бельгийский Вестерло

Премьер-лига
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Украинец подписал контракт на 3 года

Официально: Сидорчук переходит в бельгийский Вестерло

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" официально объявило о переходе своего капитана, опорного полузащитника Сергея Сидорчука в клуб бельгийского чемпионата "Вестерло".

Бельгийский клуб также объявил о трансфере - украинец подписал контракт на 3 года.

Хавбек обратился с просьбой о трансфере к руководству и клуб, учитывая заслуги игрока, пошел на встречу Сергею и заключил соглашение с бельгийской стороной.

Сидорчук выступает за "Динамо" с 2012 года. Провел за киевлян 327 матчей, в которых забил 32 гол и отдал столько же ассистов.

С "Динамо" Сергей выиграл 3 титула чемпиона страны, 3 национальных Кубка и 3 Суперкубка страны. В активе Сидорчука символические 50 капитанских матчей в еврокубках – это второй показатель в истории клуба во времена независимости Украины.

Ну и стоит отметить, что "Вестерло" не лучшим образом начал текущий сезон - набрав одно очко в шести матчах, команда находится в зоне вылета.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Вестерло (Вестерло)
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Источник:
ФК Динамо

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