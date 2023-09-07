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Кайоде покинул Шахтер и перешел в турецкий клуб

Премьер-лига
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У него завершился срок действия контракта с горняками

Кайоде покинул Шахтер и перешел в турецкий клуб

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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30-летний нигерийский футболист Оларенваджу Кайоде продолжит карьеру в клубе "Генчлербирлиги".

Нигериец заключил двухлетний контракт. Кайоде перешел на правах свободного агента, статус которого он получил летом нынешнего года после завершения срока действия контракта с "Шахтером".

Напомним, Кайоде перешел в "Шахтер" из "Манчестер Сити" на правах аренды в марте 2018 года. Спустя четыре месяца "горняки" выкупили форварда у "горожан" за 3 миллиона евро. В футболке донецкого клуба он провел 24 матча, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

После чего последовали аренды в турецкие клубы "Газишехир", "Сивасспор" и "Умраниеспор".

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В статье: Шахтер (Донецк) Генчлербирлиги (Анкара) Оларенваджу Кайоде
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Источник:
genclerbirligi.org.tr

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