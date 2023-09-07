Кайоде покинул Шахтер и перешел в турецкий клуб

30-летний нигерийский футболист Оларенваджу Кайоде продолжит карьеру в клубе "Генчлербирлиги".

Нигериец заключил двухлетний контракт. Кайоде перешел на правах свободного агента, статус которого он получил летом нынешнего года после завершения срока действия контракта с "Шахтером".

Напомним, Кайоде перешел в "Шахтер" из "Манчестер Сити" на правах аренды в марте 2018 года. Спустя четыре месяца "горняки" выкупили форварда у "горожан" за 3 миллиона евро. В футболке донецкого клуба он провел 24 матча, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

После чего последовали аренды в турецкие клубы "Газишехир", "Сивасспор" и "Умраниеспор".