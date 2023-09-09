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Клец: Я начал работу в общей группе. Осторожно, но тренируюсь
Дмитрий в финальной части восстановления
ФК "Верес" / Автор невідомий
Полузащитник ровенского "Вереса" Дмитрий Клец рассказал, как проходит восстановление после травмы.
"Уже чувствую себя гораздо лучше. На этой неделе начал работу в общей группе. Осторожно, но тренируюсь. Рад снова работать вместе со всей командой. Трудно оценить, насколько я готов к игре сейчас. Нужно работать с мячом и постепенно возвращать оптимальную форму. Тренироваться чтобы увереннее чувствовать себя на поле.
Очень соскучился по официальным матчам. Фактически три месяца пропустил. Сейчас очень тяжело и физически, и ментально. Но я очень рад, что вернулся.
Считаю, что команда неплохо начала сезон. Ребята создавали множество моментов, пытались контролировать мяч. Не было матчей, в которых мы точно заслуживали поражение", - рассказал Клец.
Напомним, 27-летний хавбек получил повреждение в конце прошлого сезона и пропустил старт нового чемпионата. Дмитрий уже тренируется в общей группе.
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