Клец: Я начал работу в общей группе. Осторожно, но тренируюсь

Полузащитник ровенского "Вереса" Дмитрий Клец рассказал, как проходит восстановление после травмы.

"Уже чувствую себя гораздо лучше. На этой неделе начал работу в общей группе. Осторожно, но тренируюсь. Рад снова работать вместе со всей командой. Трудно оценить, насколько я готов к игре сейчас. Нужно работать с мячом и постепенно возвращать оптимальную форму. Тренироваться чтобы увереннее чувствовать себя на поле.

Очень соскучился по официальным матчам. Фактически три месяца пропустил. Сейчас очень тяжело и физически, и ментально. Но я очень рад, что вернулся.

Считаю, что команда неплохо начала сезон. Ребята создавали множество моментов, пытались контролировать мяч. Не было матчей, в которых мы точно заслуживали поражение", - рассказал Клец.