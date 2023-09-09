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Клец: Я начал работу в общей группе. Осторожно, но тренируюсь

Премьер-лига
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Дмитрий в финальной части восстановления

Клец: Я начал работу в общей группе. Осторожно, но тренируюсь

ФК "Верес" / Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник ровенского "Вереса" Дмитрий Клец рассказал, как проходит восстановление после травмы.

"Уже чувствую себя гораздо лучше. На этой неделе начал работу в общей группе. Осторожно, но тренируюсь. Рад снова работать вместе со всей командой. Трудно оценить, насколько я готов к игре сейчас. Нужно работать с мячом и постепенно возвращать оптимальную форму. Тренироваться чтобы увереннее чувствовать себя на поле.

Очень соскучился по официальным матчам. Фактически три месяца пропустил. Сейчас очень тяжело и физически, и ментально. Но я очень рад, что вернулся.

Считаю, что команда неплохо начала сезон. Ребята создавали множество моментов, пытались контролировать мяч. Не было матчей, в которых мы точно заслуживали поражение", - рассказал Клец.

Напомним, 27-летний хавбек получил повреждение в конце прошлого сезона и пропустил старт нового чемпионата. Дмитрий уже тренируется в общей группе.

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В статье: Верес (Ровно) Дмитрий Клец
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Источник:
ФК "Верес"

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