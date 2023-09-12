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Бандура: Во время войны я уехал в Польшу. У меня четверо детей и всех нужно кормить
Кипер Миная играл в Польше на аматорском уровне
Фото: ФК Минай
Голкипер "Миная"
"Футбол – это моя работа. У меня четверо детей и всех нужно кормить. Во время войны я уехал в Польшу и играл там на любительском уровне.
Пытался найти там себе команду, но не смог потому, как мне говорили, я для них уже стар. Прошлый год показал, насколько старый", — сказал Бандура.
Напомним, что 37-летний вратарь в текущем сезоне провел за "Минай", в которых пропустил 9 голов.
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