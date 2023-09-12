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Бандура: Во время войны я уехал в Польшу. У меня четверо детей и всех нужно кормить

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Кипер Миная играл в Польше на аматорском уровне

Бандура: Во время войны я уехал в Польшу. У меня четверо детей и всех нужно кормить

Фото: ФК Минай

Новина українською

Голкипер "Миная" Александр Бандура рассказал, почему и как он уехал в Польшу во время войны.

"Футбол – это моя работа. У меня четверо детей и всех нужно кормить. Во время войны я уехал в Польшу и играл там на любительском уровне.

Пытался найти там себе команду, но не смог потому, как мне говорили, я для них уже стар. Прошлый год показал, насколько старый", — сказал Бандура.

Напомним, что 37-летний вратарь в текущем сезоне провел за "Минай", в которых пропустил 9 голов.

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В статье: Александр Бандура ФК Минай
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Источник:
konotop.city

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Комментарии (3)
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Siren05 (Мариуполь)
12.09.2023 в 21:40
По-моему, если на иждивении четверо детей, то это бронь от призыва. Так что не надо так яро на него нападать
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0
0
Romerik (YNWA)
12.09.2023 в 21:14
Ще один кормілєц. Загалом, думки його можна зрозуміти, але ляпати таке в воюючій країні, де твоя діяльність передбачає бронь від служби і просто копання м'ячика - це верх тупості. Хоча шо це я, це ж футболіст
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+3
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.09.2023 в 20:53
А якому слюсарю чи водію не потрібно годувати свою родину. Усі рівні, але є значно рівніші.
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+3
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