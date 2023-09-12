Бандура: Во время войны я уехал в Польшу. У меня четверо детей и всех нужно кормить

Голкипер "Миная" Александр Бандура рассказал, почему и как он уехал в Польшу во время войны.

"Футбол – это моя работа. У меня четверо детей и всех нужно кормить. Во время войны я уехал в Польшу и играл там на любительском уровне.

Пытался найти там себе команду, но не смог потому, как мне говорили, я для них уже стар. Прошлый год показал, насколько старый", — сказал Бандура.