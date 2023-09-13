Карпаты и бельгийский Левен летом интересовались Гуцуляком

Вингером "Днепра-1" Алексеем Гуцуляком этим летом интересовались львовские "Карпаты", сообщает журналист Михаил Спиваковский в "ТаТоТаке".

По данным источника, между сторонами даже велись предварительные переговоры, которые, впрочем, ничем не завершились.

Также летом 25-летним вингером интересовался бельгийский "Левен", который делал предложение игроку.

Также отмечается, что контракт Гуцуляка рассчитан до 2024 года, но у "Днепра-1" есть односторонняя опция продления еще на один год.

Напомним, что в текущем сезоне игрок провел 7 матчей за "Днепр-1" без результативных действий. Трансфермаркт оценивает футболиста в 1,8 миллиона евро.