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Карпаты и бельгийский Левен летом интересовались Гуцуляком
Но в обоих случаях так и не срослось
Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий
Вингером "Днепра-1"
По данным источника, между сторонами даже велись предварительные переговоры, которые, впрочем, ничем не завершились.
Также летом 25-летним вингером интересовался бельгийский "Левен", который делал предложение игроку.
Также отмечается, что контракт Гуцуляка рассчитан до 2024 года, но у "Днепра-1" есть односторонняя опция продления еще на один год.
Напомним, что в текущем сезоне игрок провел 7 матчей за "Днепр-1" без результативных действий. Трансфермаркт оценивает футболиста в 1,8 миллиона евро.
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