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Карпаты и бельгийский Левен летом интересовались Гуцуляком

Премьер-лига
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Но в обоих случаях так и не срослось

Карпаты и бельгийский Левен летом интересовались Гуцуляком

Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий

Новина українською

Вингером "Днепра-1" Алексеем Гуцуляком этим летом интересовались львовские "Карпаты", сообщает журналист Михаил Спиваковский в "ТаТоТаке".

По данным источника, между сторонами даже велись предварительные переговоры, которые, впрочем, ничем не завершились.

Также летом 25-летним вингером интересовался бельгийский "Левен", который делал предложение игроку.

Также отмечается, что контракт Гуцуляка рассчитан до 2024 года, но у "Днепра-1" есть односторонняя опция продления еще на один год.

Напомним, что в текущем сезоне игрок провел 7 матчей за "Днепр-1" без результативных действий. Трансфермаркт оценивает футболиста в 1,8 миллиона евро.

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В статье: Левен (Бельгия) Алексей Гуцуляк СК Днепр-1 Карпаты (Львов)
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Источник:
ТаТоТаке

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