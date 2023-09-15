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Автор первого гола в истории сборной Украины будет рабо тать Делегатом на матчах УПЛ
Когда пригодился опыт
фото з відкритих джерел
Известный в прошлом украинский форвард Иван Гецко пробует себя в новой роли. Екс-игрок "Черноморца", "Днепра", "Карпат", "Кривбасса", "Металлиста" и сборной Украины пополнил ряды специалистов, которым доверена ответственная миссия – быть делегатом УАФ. В ближайшую субботу дебют 55-летнего Гецко в УПЛ состоится в матче 7-го тура "Черноморец" - "Полесье" (Житомир), который пройдет в Одессе.
До этого своего рода пробу сил на новом поприще Иван Гецко совершил ранее в кубковом матче женских команд "Систерс" (Одесса) – "Колос" (Коваливка).
- В этой роли чувствую себя нормально. Благодаря опыту ощущаю уверенность, - сказал он в разговоре с корреспондентом UA-Футбол.
После завершения активных выступлений в большом футболе Гецко перешел на тренерскую работу. Ныне он трудится в одесском детско-юношеском футбольном клубе "Атлетик".
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