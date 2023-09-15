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Кравченко: С Минаем Шарана никому просто не бывает

Премьер-лига
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Тренер "Александрии" - о предстоящем матче 7-го тура УПЛ

Кравченко: С Минаем Шарана никому просто не бывает

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Ассистент главного тренера "Александрии" Сергей Кравченко рассказал, что ожидает от матча против "Миная" в рамках 7-го тура УПЛ.

- В паузу на сборные мы много работали, но времени всегда мало. Ближайшая игра покажет, пошел ли этот перерыв нам на пользу. Главный фактор - результат. У нас очень молодая команда, много футболистов ушло. А молодежи нужно время.

- В каком психологическом состоянии находится команда, учитывая неудачи последних туров?

- Ни тренеры, ни футболисты не хотят проигрывать, это очевидно. Мы делаем все для того, чтобы проблем с психологией не было. Верим в то, что все у нас получится.

- Следующий матч против "Миная" Владимира Шарана, который много работал с "Александрией". Кажется, для него эти матчи имеют особую принципиальность.

- Шаран очень долго и очень хорошо работал в "Александрии". Думаю, для него это действительно принципиальный матч, что является нормальным явлением.

- Что скажете о его "Минае"?

- Не только "Минай", а и любые команды Шарана - это всегда агрессивные в хорошем смысле команды, хорошо организованные. С ними всегда всем тяжело играть на 100%. С "Минаем", как и с "Александрией" Шарана никому просто не бывает. Он выжимает из игроков "Миная" максимум. Поэтому мы серьезно готовимся и тщательно изучаем их возможности, - сказал Кравченко.

Матч "Александрия" - "Минай" состоится 16 сентября и начнется в 19:00.

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В статье: Сергей Кравченко ФК Александрия ФК Минай
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Источник:
УПЛ-ТВ

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