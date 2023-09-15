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Кравченко: С Минаем Шарана никому просто не бывает
Тренер "Александрии" - о предстоящем матче 7-го тура УПЛ
Фото: ФК Олександрія
Ассистент главного тренера "Александрии" Сергей Кравченко рассказал, что ожидает от матча против "Миная" в рамках 7-го тура УПЛ.
- В паузу на сборные мы много работали, но времени всегда мало. Ближайшая игра покажет, пошел ли этот перерыв нам на пользу. Главный фактор - результат. У нас очень молодая команда, много футболистов ушло. А молодежи нужно время.
- В каком психологическом состоянии находится команда, учитывая неудачи последних туров?
- Ни тренеры, ни футболисты не хотят проигрывать, это очевидно. Мы делаем все для того, чтобы проблем с психологией не было. Верим в то, что все у нас получится.
- Следующий матч против "Миная" Владимира Шарана, который много работал с "Александрией". Кажется, для него эти матчи имеют особую принципиальность.
- Шаран очень долго и очень хорошо работал в "Александрии". Думаю, для него это действительно принципиальный матч, что является нормальным явлением.
- Что скажете о его "Минае"?
- Не только "Минай", а и любые команды Шарана - это всегда агрессивные в хорошем смысле команды, хорошо организованные. С ними всегда всем тяжело играть на 100%. С "Минаем", как и с "Александрией" Шарана никому просто не бывает. Он выжимает из игроков "Миная" максимум. Поэтому мы серьезно готовимся и тщательно изучаем их возможности, - сказал Кравченко.
Матч "Александрия" - "Минай" состоится 16 сентября и начнется в 19:00.
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