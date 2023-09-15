Шапаренко получил самый высокий рейтинг из игроков Динамо в EA Sports FC 24. ФОТО

Стали известны рейтинги игроков " Динамо " в футбольном симуляторе EA Sports FC 24.

Самый высокий показатель у 24-летнего хавбека команды Николая Шапаренко – 77. На 2-м месте с рейтингом 76 фланговый защитник Виталий Буяльский, 3-4 места поделили Георгий Бущан и Андрей Ярмоленко (по 75).

Самый высокий рейтинг среди легионеров у форварда Бенито – 66.

Самый низкий рейтинг в команде (60) имеют сразу 6 игроков.

В общей сложности "Динамо" в EA Sports FC 24 представлен 26 футболистами, из которых 4 игрока получили золотую карточку, 12 – серебряную, 10 – бронзовую.