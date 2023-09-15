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Буяльский: Некомфортно себя чувствуешь, когда не видишь Динамо на первом месте в таблице
Киевляне активно готовятся к матчу с Ворсклой
Фото: ФК Динамо Київ
Хавбек "
— Виталий, два матча сборной Украины против Англии и Италии в отборе к Евро-2024 позади. Как сейчас идет подготовка к поединку чемпионата Украины с "Ворсклой"?
— Мы вчера собрались на базе утром, еще не все тренировались, но уже сегодня провели полноценную тренировку. В течение занятия мы отрабатывали игру в разных звеньях, а также наигрывали различные тактические схемы.
— Как считаете, за счет чего сильна нынешняя "Ворскла"?
— По моему убеждению, "Ворскла" отличается своим характером, у Скрипника хорошая команда. Кроме того, в атаке у полтавчан играют индивидуально сильные футболисты, которые быстро принимают решения и могут решить судьбу матча. В общем, могу сказать, что по игре "Ворскла" выглядит сильно.
— "Динамо" пропустило прошлые два тура в УПЛ. Это как-то психологически давит или влияет на команду, ведь нужно догонять конкурентов?
— Не то, что психологически давит, просто, когда смотришь на турнирную таблицу, и не видишь там на первом месте "Динамо", — некомфортно себя чувствуешь. Поэтому нам нужно только побеждать во всех матчах чемпионата Украины. Тем более, что мы недавно неудачно сыграли против "Черноморца".
— То есть, можно сказать, что каждый матч — это как своеобразный финал?
— Да, в чемпионате Украины так и есть. Нужно готовиться к каждому матчу отдельно. Действительно, каждый матч в УПЛ — это финал, и нужно быть сконцентрированным только на конкретном сопернике, а не забегать вперед. Как я уже сказал, необходимо готовиться к каждому поединку отдельно.
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