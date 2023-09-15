Ван Леувен рассказал о ситуации с травмой Матвиенко

Главный тренер "Шахтера" Патрик Ван Леувен прокомментировал состояние здоровья центрального защитника Николая Матвиенко, который получил повреждение в лагере национальной сборной.

"Сегодня вечером врач мне расскажет, какая ситуация. Николай вернулся с жалобами на ахилловое сухожилие, как все видели по телевизору.

Поэтому ждем заключения врача, чтобы знать, как будут дальше развиваться события", – сказал Ван Леувен.