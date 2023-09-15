  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ван Леувен рассказал о ситуации с травмой Матвиенко
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван Леувен рассказал о ситуации с травмой Матвиенко

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Защитник получил повреждение в стане сборной Украины

Ван Леувен рассказал о ситуации с травмой Матвиенко

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stanislav Vedmid/DeFodi Images

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Патрик Ван Леувен прокомментировал состояние здоровья центрального защитника Николая Матвиенко, который получил повреждение в лагере национальной сборной.

Читайте такжеУАФ назвала причину отсутствия Матвиенко в заявке сборной на матч с Италией

"Сегодня вечером врач мне расскажет, какая ситуация. Николай вернулся с жалобами на ахилловое сухожилие, как все видели по телевизору.

Поэтому ждем заключения врача, чтобы знать, как будут дальше развиваться события", – сказал Ван Леувен.

Напомним, что Матвиенко в сборной Украины провел только первый тайм против Англии, а с Италией в заявку не попал.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Борячук постарался с пенальти. Металлист 1925 — Заря 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Буяльский: Капитан в Динамо? Пока не ознакомился с тем, как проводить предвыборную кампанию
yellow-arrow
Верес впервые победил, МХ 1925 не банкрот, а пятый, Ворскла снова в зоне еврокубков. Результаты, расписание и таблица УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Матвиенко Патрик ван Леувен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Грязный Гаррик (C)
15.09.2023 в 23:23
Главное чтоб Матвиенка не брали в сбррную.Из-за него много матчей проиграли.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде