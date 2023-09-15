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Ван Леувен рассказал о ситуации с травмой Матвиенко
Защитник получил повреждение в стане сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stanislav Vedmid/DeFodi Images
Главный тренер "Шахтера" Патрик Ван Леувен прокомментировал состояние здоровья центрального защитника Николая Матвиенко, который получил повреждение в лагере национальной сборной.
"Сегодня вечером врач мне расскажет, какая ситуация. Николай вернулся с жалобами на ахилловое сухожилие, как все видели по телевизору.
Поэтому ждем заключения врача, чтобы знать, как будут дальше развиваться события", – сказал Ван Леувен.
Напомним, что Матвиенко в сборной Украины провел только первый тайм против Англии, а с Италией в заявку не попал.
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