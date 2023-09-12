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УАФ назвала причину отсутствия Матвиенко в заявке сборной на матч с Италией

Национальная сборная Украины
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Украинец не поможет команде сегодня

УАФ назвала причину отсутствия Матвиенко в заявке сборной на матч с Италией

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Стала известна причина, по которой защитник сборной Украины Николай Матвиенко не попал в заявку на матч отбора Евро-2024 против Италии.

Как сообщает пресс-служба УАФ, у Матвиенко обострение хронической проблемы ахилловых сухожилий. Вчера футболист провел всю тренировку на "Сан-Сиро", однако хроническая проблема не дает возможности быть оптимально готовым к игре.

Матч Италия - Украины пройдет сегодня и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Италия Николай Матвиенко
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Источник:
УАФ

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