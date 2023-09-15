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Борячук: Пенальти? При необходимости могу выполнить даже "паненку"

Премьер-лига
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Форвард вернулся в Харьков и сразу забил

Борячук: Пенальти? При необходимости могу выполнить даже "паненку"

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Форвард "Металлиста 1925" Андрей Борячук отметился победным голом в ворота "Зари", реализовав пенальти в середине первого тайма сегодняшнего поединка 7-го тура чемпионата УПЛ (2:1).

– Интересным и напряженным вышел поединок. До перерыва мы действовали лучше, однако во втором тайме гости могли спастись, но свои моменты не использовали.

– Именно твой точный удар с пенальти оказался решающим. Ты вообще ведешь статистику забитых мячей с 11-метровой отметки?

– Если откровенно, то статистикой не увлекаюсь, однако 5-6 голов из "отметки" точно забил.

– Ты был последним летним новичком "слобожанцев", но после игры рукой луганчанина Антюха в своей штрафной именно тебе доверили реализацию пенальти:

– Мои партнеры, видимо, вспомнили, что я точно пробиваю с "точки", ведь в прошлом году уже выступал за "Металлист 1925" на правах аренды. Тем не менее, главное, что это было мое решение.

– Был так уверен в своих силах?

– А иначе зачем вообще подходить к мячу. Признаюсь, что у меня нет любимых углов ворот, но при необходимости могу выполнить даже "паненку".

– Тебя заменили уже на 59-й минуте. Это была твоя инициатива?

– Нет, это было решение тренера.

– Что сказал тренер "Металлиста 1925" Эдмар в раздевалке после финального свистка?

– Поблагодарил за игру. Сказал, что взяли верх над неудобным соперником, а такие победы еще приятнее.

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В статье: Заря (Луганск) Андрей Борячук Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
sport.ua

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