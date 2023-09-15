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Борячук: Пенальти? При необходимости могу выполнить даже "паненку"
Форвард вернулся в Харьков и сразу забил
Фото: ФК Металлист 1925
Форвард "Металлиста 1925" Андрей Борячук отметился победным голом в ворота "Зари", реализовав пенальти в середине первого тайма сегодняшнего
– Интересным и напряженным вышел поединок. До перерыва мы действовали лучше, однако во втором тайме гости могли спастись, но свои моменты не использовали.
– Именно твой точный удар с пенальти оказался решающим. Ты вообще ведешь статистику забитых мячей с 11-метровой отметки?
– Если откровенно, то статистикой не увлекаюсь, однако 5-6 голов из "отметки" точно забил.
– Ты был последним летним новичком "слобожанцев", но после игры рукой луганчанина Антюха в своей штрафной именно тебе доверили реализацию пенальти:
– Мои партнеры, видимо, вспомнили, что я точно пробиваю с "точки", ведь в прошлом году уже выступал за "Металлист 1925" на правах аренды. Тем не менее, главное, что это было мое решение.
– Был так уверен в своих силах?
– А иначе зачем вообще подходить к мячу. Признаюсь, что у меня нет любимых углов ворот, но при необходимости могу выполнить даже "паненку".
– Тебя заменили уже на 59-й минуте. Это была твоя инициатива?
– Нет, это было решение тренера.
– Что сказал тренер "Металлиста 1925" Эдмар в раздевалке после финального свистка?
– Поблагодарил за игру. Сказал, что взяли верх над неудобным соперником, а такие победы еще приятнее.
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