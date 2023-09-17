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Селезнев рассказал, кем будет работать в Днепре-1
Не спортивный директор
Фото: СК Дніпро-1
В начале сентября почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза сообщал, что экс-нападающий "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины Евгений Селезнев получит должность в клубе.
Евгений прокомментировал эту информацию и рассказал, кем будет работать в системе днепрян.
"Я не работаю как спортивный директор, я работаю в "Днепре-1" как Евгений Селезнев", – заявил 38-летний бывший форвард.
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Источник:BuckarooBanzai
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Комментарии (2)
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dohirp (киев)
17.09.2023 в 19:02
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urik (Кривой Рог)
17.09.2023 в 19:00
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