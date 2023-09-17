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Селезнев рассказал, кем будет работать в Днепре-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Не спортивный директор

Селезнев рассказал, кем будет работать в Днепре-1

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

В начале сентября почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза сообщал, что экс-нападающий "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины Евгений Селезнев получит должность в клубе.

Евгений прокомментировал эту информацию и рассказал, кем будет работать в системе днепрян.

"Я не работаю как спортивный директор, я работаю в "Днепре-1" как Евгений Селезнев", – заявил 38-летний бывший форвард.

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В статье: Евгений Селезнев СК Днепр-1
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Источник:
BuckarooBanzai

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Комментарии (2)
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dohirp (киев)
17.09.2023 в 19:02
Лузеросбірник
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urik (Кривой Рог)
17.09.2023 в 19:00
Гарна новина , чекаємо результатів !!!
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