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Ступар о матче Кривбасс — Верес: Арбитр приняла правильное решение и назначила одиннадцатиметровый удар
Анастасия Николаевна поступила как профессионал
womensfootball.com.ua
Бывший арбитр ФИФА и судейский эксперт Мирослав Ступар проанализировал судейство Анастасии Романюк в матче 7-го тура УПЛ "Кривбасс" — "Верес" (2:1).
— Мы имели аналогичную ситуацию с Черненко в матче "Шахтер" - "Оболонь". Однако здесь Задерака не прижал руку к корпусу, чем увеличил объем тела. Поэтому арбитр приняла правильное решение и назначила одиннадцатиметровый удар. - сказал Мирослав Иванович.
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— Однако снова имею претензии к телетранслятору. Видеоассистенты выбрали плохой ракурс, на котором Романюк закрывает телом эпизод с попаданием мяча в руку Задераке. Однако даже в этом случае Анастасия Николаевна поступила как профессионал. - добавил эксперт.
Напомним, что вчера
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