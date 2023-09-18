  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ступар о матче Кривбасс — Верес: Арбитр приняла правильное решение и назначила одиннадцатиметровый удар
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ступар о матче Кривбасс — Верес: Арбитр приняла правильное решение и назначила одиннадцатиметровый удар

Премьер-лига
(1 голосов)

Анастасия Николаевна поступила как профессионал

Ступар о матче Кривбасс — Верес: Арбитр приняла правильное решение и назначила одиннадцатиметровый удар

womensfootball.com.ua

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший арбитр ФИФА и судейский эксперт Мирослав Ступар проанализировал судейство Анастасии Романюк в матче 7-го тура УПЛ "Кривбасс" — "Верес" (2:1).

Читайте такжеСудейский эксперт о матче Шахтер - Оболонь: Комитет арбитров поддержит Балакина в его решении

— Мы имели аналогичную ситуацию с Черненко в матче "Шахтер" - "Оболонь". Однако здесь Задерака не прижал руку к корпусу, чем увеличил объем тела. Поэтому арбитр приняла правильное решение и назначила одиннадцатиметровый удар. - сказал Мирослав Иванович.

— Однако снова имею претензии к телетранслятору. Видеоассистенты выбрали плохой ракурс, на котором Романюк закрывает телом эпизод с попаданием мяча в руку Задераке. Однако даже в этом случае Анастасия Николаевна поступила как профессионал. - добавил эксперт.

Напомним, что вчера "Кривбасс" одолел "Верес" благодаря голу Илича.

По теме
yellow-arrow
Кожушко - о победе над Вересом: Как плюсик в таблицу, так и с психологической точки зрения
yellow-arrow
Динамо и Ворскла закрывают 7-й тур УПЛ. Текстовая онлайн-трансляция поединка
yellow-arrow
Биловар, Ванат, Ярмоленко в старте Динамо на Ворсклу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Мирослав Ступар Верес (Ровно) УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде