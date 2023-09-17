  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Судейский эксперт о матче Шахтер - Оболонь: Комитет арбитров поддержит Балакина в его решении
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судейский эксперт о матче Шахтер - Оболонь: Комитет арбитров поддержит Балакина в его решении

Премьер-лига
(1 голосов)

Само решение арбитра очевидно

Судейский эксперт о матче Шахтер - Оболонь: Комитет арбитров поддержит Балакина в его решении

Фото: СК Днепр-1

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший арбитр ФИФА и судейский эксперт Мирослав Ступар проанализировал судейство Николая Балакина в матче 7-го тура УПЛ "Шахтер" - "Оболонь" (1:0).

Читайте такжеСудейский эксперт: Система ВАР не виновата - все дело в уровне квалификации арбитров

— По моменту с неназначенным пенальти: мяч попал Черненко в предплечье. Руслан сыграл как вратарь в этом моменте, бросился под удар Степаненко. Сама рука, в которую попал мяч, сначала была прижата к корпусу. Но в падении динамика и биомеханика тела меняются, поэтому рука могла несколько отойти от тела. Толкование этого эпизода нам объяснит Комитет арбитров, хотя он, по моему мнению, поддержит Балакина в этом решении. - сказал Мирослав Иванович.

— Реакцией "Оболони" на неназначенное пенальти были аплодисменты. Команду и тренера можно понять, ведь раньше VAR раньше был против них, по их мнению. Хотя, как по мне, арбитры были правы в спорных моментах, которые возникали в прошлых поединках. Вообще, наше телевидение далекое от идеала в плане видеоповторов. Ведь в УПЛ их дают просто в динамике, без крупных планов и остановок. И в этом мы отстаем от иностранных чемпионатов. - добавил эксперт.

Напомним, что вчера "Шахтер" переиграл "Оболонь" со счетом 1:0.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Днепр-1 - Колос 1:1. Тренер новый, проблемы - старые
yellow-arrow
Новичок против бывалого. ЛНЗ - Рух 2:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
В красно-белых оттенках.Текстовая онлайн-трансляция матча УПЛ Кривбасс - Верес
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирослав Ступар Шахтер (Донецк) Оболонь (Киев) УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
17.09.2023 в 16:42
Не призначив пенальті, так було вилучення.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде