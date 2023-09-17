Судейский эксперт о матче Шахтер - Оболонь: Комитет арбитров поддержит Балакина в его решении

Бывший арбитр ФИФА и судейский эксперт Мирослав Ступар проанализировал судейство Николая Балакина в матче 7-го тура УПЛ "Шахтер" - "Оболонь" (1:0).

— По моменту с неназначенным пенальти: мяч попал Черненко в предплечье. Руслан сыграл как вратарь в этом моменте, бросился под удар Степаненко. Сама рука, в которую попал мяч, сначала была прижата к корпусу. Но в падении динамика и биомеханика тела меняются, поэтому рука могла несколько отойти от тела. Толкование этого эпизода нам объяснит Комитет арбитров, хотя он, по моему мнению, поддержит Балакина в этом решении. - сказал Мирослав Иванович.

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— Реакцией "Оболони" на неназначенное пенальти были аплодисменты. Команду и тренера можно понять, ведь раньше VAR раньше был против них, по их мнению. Хотя, как по мне, арбитры были правы в спорных моментах, которые возникали в прошлых поединках. Вообще, наше телевидение далекое от идеала в плане видеоповторов. Ведь в УПЛ их дают просто в динамике, без крупных планов и остановок. И в этом мы отстаем от иностранных чемпионатов. - добавил эксперт.

Напомним, что вчера "Шахтер" переиграл "Оболонь" со счетом 1:0.