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Судейский эксперт: Система ВАР не виновата - все дело в уровне квалификации арбитров

Премьер-лига
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Мирослав Ступар призывает Оболонь не принимать эмоциональных решений

Судейский эксперт: Система ВАР не виновата - все дело в уровне квалификации арбитров

instagram.com/fc_obolon_kyiv

Новина українською

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар высказался относительно решения руководства ФК "Оболонь" отказаться от использования системы ВАР на матчах с участием "пивоваров".

Читайте также"Толку от нее нет. Более того, она даже вредит", - Оболонь отказывается от использования ВАР на своих матчах

"Внедрение системы ВАР – прогрессивное явление, которое стало надежным помощником в работе арбитров, что позволило заметно уменьшить количество их ошибочных решений.

На желание "пивоваров" отказаться от услуг системы ВАР повлияли не всегда правильные решения, по их мнению, которые принимались и только вредили. Но ведь здесь система ВАР не виновата. Все эти неурядицы от уровня квалификации тех арбитров, которые работают с ВАР. А она желает лучшего. Остается надеяться, что Комитет арбитров будет более требовательно подходить к обучению судейского корпуса.

Как по мне, руководству ФК "Оболонь" надо унять эмоции и не принимать поспешных решений", - сказал Ступар.

Напомним, что в матче 6-го тура УПЛ "Полесье" - "Оболонь" (2:0) арбитр назначил пенальти в ворота "пивоваров" на 90+3 минуте матча после просмотра ВАР. Гол с этого пенальти и стал решающим в игре.

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В статье: Мирослав Ступар Оболонь (Киев)
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Источник:
sport.ua

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