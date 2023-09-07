Судейский эксперт: Система ВАР не виновата - все дело в уровне квалификации арбитров

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар высказался относительно решения руководства ФК "Оболонь" отказаться от использования системы ВАР на матчах с участием "пивоваров".

"Внедрение системы ВАР – прогрессивное явление, которое стало надежным помощником в работе арбитров, что позволило заметно уменьшить количество их ошибочных решений.

На желание "пивоваров" отказаться от услуг системы ВАР повлияли не всегда правильные решения, по их мнению, которые принимались и только вредили. Но ведь здесь система ВАР не виновата. Все эти неурядицы от уровня квалификации тех арбитров, которые работают с ВАР. А она желает лучшего. Остается надеяться, что Комитет арбитров будет более требовательно подходить к обучению судейского корпуса.

Как по мне, руководству ФК "Оболонь" надо унять эмоции и не принимать поспешных решений", - сказал Ступар.