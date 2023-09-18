Игроки Днепра-1 не получали бонусы за прошлый сезон

Игроки " Днепра-1 " не получали премиальных за второе место команды в чемпионате в прошлом сезоне, сообщает "ТаТоТаке".

По данным источника, в клубе просто не была предусмотрена система бонусов.

"В прошлом сезоне у команды не было бонусов. У игроков неплохие зарплаты, поэтому они остались без бонусов", – сказал журналист и соведущий программы Спиваковский.

Напомним, что в прошлом сезоне "Днепр-1" занял второе место в УПЛ и пробился в квалификации Лиги чемпионов. Это был самый успешный сезон в истории команды.