  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Андрей Борячук: Я хотел остаться в МХ 1925, но сказали, что надо возвращаться в Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андрей Борячук: Я хотел остаться в МХ 1925, но сказали, что надо возвращаться в Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок – о трансферных перипетиях

Андрей Борячук: Я хотел остаться в МХ 1925, но сказали, что надо возвращаться в Шахтер

Фото: ФК Металлист 1925

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Металлиста 1925" Андрей Борячук рассказал, почему сначала покинул харьковскую команду, вернувшись в "Шахтер", а затем отбыл в обратном направлении уже на полноценной основе.

– "Шахтер" решил вас отпустить именно из-за того, что вы получили травму?

– Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен хотел посмотреть на меня, рассчитывал на меня. Но сейчас там большая конкуренция за место в составе на позиции нападающего. Я хотел получать постоянную игровую практику, поэтому пришли к такому решению, что "Шахтер" отпускает меня на полноценный контракт в "Металлист 1925".

– В первой части прошлого сезона вы были основным нападающим "Металлиста 1925", забивали голы, но зимой вернулись в "Шахтер". Почему в донецком клубе вам не предоставили шанс проявить себя?

- Я не знаю. Сказали, что нужно вернуться в "Шахтер". Но вышло так, как вышло. Если бы можно было продлить аренду, я остался бы в "Металлисте 1925". В харьковской команде у меня была постоянная игровая практика, я забивал голы, приносил результат. Я понимал, что в "Шахтере" приоритет будет не в мою пользу.

Напомним, что Андрей Борячук подписал полноценный контракт с "Металлистом 1925" уже после того, как стало известно об изменении инвестора клуба.

По теме
yellow-arrow
Президенты клубов УПЛ проведут встречу, на которой обсудят текущие проблемы лиги. В частности, судейство, - СМИ
yellow-arrow
Источник: Израильский клуб делал официальное предложение Днепру-1 по приобретению Пихалёнка
yellow-arrow
СМИ: Верес выступает против бесплатного показа футбола
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Андрей Борячук Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport-express.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде