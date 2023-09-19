Андрей Борячук: Я хотел остаться в МХ 1925, но сказали, что надо возвращаться в Шахтер

Форвард "Металлиста 1925" Андрей Борячук рассказал, почему сначала покинул харьковскую команду, вернувшись в "Шахтер", а затем отбыл в обратном направлении уже на полноценной основе.

– "Шахтер" решил вас отпустить именно из-за того, что вы получили травму?

– Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен хотел посмотреть на меня, рассчитывал на меня. Но сейчас там большая конкуренция за место в составе на позиции нападающего. Я хотел получать постоянную игровую практику, поэтому пришли к такому решению, что "Шахтер" отпускает меня на полноценный контракт в "Металлист 1925".

– В первой части прошлого сезона вы были основным нападающим "Металлиста 1925", забивали голы, но зимой вернулись в "Шахтер". Почему в донецком клубе вам не предоставили шанс проявить себя?

- Я не знаю. Сказали, что нужно вернуться в "Шахтер". Но вышло так, как вышло. Если бы можно было продлить аренду, я остался бы в "Металлисте 1925". В харьковской команде у меня была постоянная игровая практика, я забивал голы, приносил результат. Я понимал, что в "Шахтере" приоритет будет не в мою пользу.

Напомним, что Андрей Борячук подписал полноценный контракт с "Металлистом 1925" уже после того, как стало известно об изменении инвестора клуба.