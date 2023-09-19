Буя-капитан, бомбардир Бескоровайный, подвиг Дулуба. Символическая сборная 7-го тура УПЛ

В седьмом туре все команды сыграли свои матчи. "Металлист 1925" обыграл "Зарю", "Полесье" минимально проиграло "Черноморцу", "Шахтер" в тяжелом поединке переиграл "Оболонь", "Александрия" расписала ничью с "Минаем", "Рух" неожиданно уступил "ЛНЗ", "Днепр-1" поделил очки с "Колосом", "Кривбасс" благодаря голу Илыча переиграл "Верес", а "Динамо" начало наверстывать упущенное и переиграло "Ворсклу".

И следующие футболисты вошли в нашу сборную тура:

Вратарь: Артур Рудько ("Шахтер")

Воспитанник киевского "Динамо" сыграл первый матч "на ноль" за донецкий клуб. Он удачно спасал команду в матче против "Оболони", которая уже привыкла портить нервы грандам в этом сезоне. Поэтому за настойчивость и мастерство — место в нашей сборной тура.

Левый защитник: Денис Норенков ("ЛНЗ")

Фулбек черкащан почти самостоятельно создал первый гол своей команды — прессинг центрального защитника "Руха", чистый отбор мяча на скорости и результативное рандеву с Ледвием. Этот гол вдохновил его партнеров на историческую победу над львовянами.

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Центральный защитник: Даниил Бескоровайный ("Кривбасс")

Этот игрок продолжает пополнять копилку забитых голов — сейчас у него уже три точных удара. При этом Даниил не забывает также отрабатывать и в защите. Место в сборной тура за трудолюбие.

Центральный защитник: Александр Васильев ("Черноморец")

Он забил, пожалуй, самый красивый гол 7-го тура — снял "паутину" с ворот Бойко мощным ударом со штрафного. Именно он принес одесситам важную победу над жемчужиной сезона — "Полесьем".

Правый защитник: Ефим Конопля ("Шахтер")

Защитник "горняков" удачно играет не только в своем клубе, но и в сборной Украины. Его стиль прост и понятен — занять собой целый фланг и включить скорость. При этом он забывает о технике и делает хорошие забросы партнерам в штрафной площадке и возле нее. Все это мы и увидели на этой неделе.

Центральный полузащитник: Хрвое Илич ("Кривбасс")

Хорватский легионер забил дебютный гол за клуб, с чем его стоит поздравить. Он отдавал все силы на то, чтобы держать центр поля целостным и не терять концентрацию. Надеемся, что он выйдет на следующий матч после довольно активного (и несколько травматического) празднования.

Центральный полузащитник: Егор Назарина ("Шахтер")

Один из важнейших игроков Патрика ван Леувена снова был в центре внимания — вышел на замену в непростой для команды момент, быстро включился в игру и забил крайне нужный гол. Такой опытный кипер, как Александр Рыбка, не смог устоять перед дальним ударом хавбека.

Левый вингер: Назар Волошин ("Динамо")

Молодой талант киевлян постоянно таскал за собой оппонентов по флангу, но и не забывал активно смещаться в центр и создавать опасность для ворот Исенко. Именно так он и забил быстрый мяч, поладив с Ванатом. Конечно, у него были еще моменты, однако вратарь "Ворсклы" в дальнейшем был внимательнее к вингеру "Динамо".

Атакующий полузащитник: Виталий Буяльский ("Динамо")

Андрей Ярмоленко был довольно очевидным кандидатом на капитанскую повязку. Однако Мирча Луческу неожиданно доверил ее 30-летнему плеймейкеру и не прогадал — он выполнял свою работу на сто процентов и помогал развивать атаку за атакой. А игра в связке с Ярмоленко помогла одолеть "Ворсклу". Заслуженное попадание в наш список!

Правый вингер: Илья Квасница ("Рух")

Хотя команда Виталия Пономарева потерпела поражение от "ЛНЗ", Квасница приложил все усилия в матче против. Несмотря на насыщенную командировку в молодежке, он вышел на поле с новыми силами и сравнял счет, когда "Рух" уже "горел" со счетом 1:0. В общем вингер весь матч показывал фирменную технику. Хотя этого было недостаточно для удержания ничейного результата, Илья заслужил место в нашей сборной тура.

Форвард: Бенито ("Динамо")

Один из "джокеров" 7-го тура смог снять интригу в поединке с "Ворсклой" после хладнокровного и мощного удара по воротам Исенко. Ему удалось удвоить преимущество после обстукиваний всех штанг, и именно поэтому он в нашей одиннадцатке.

Главный тренер: Олег Дулуб ("ЛНЗ")

Белорусский специалист одержал победу в первом же матче, еще и над одним из лидеров УПЛ. Он вывел на поле команду, которая боролась за результат до последней секунды, да еще и удачно выпустил Прядуна - автора победного гола. Поэтому поздравляем тренера с удачным дебютом!

Запасные: Волынец ("Днепр-1"), Дибанго ("Кривбасс"), Брагару ("Черноморец"), Крыськив ("Шахтер"), Кулаковский ("Александрия"), Ярмоленко ("Динамо"), Волошин ("Динамо"), Дмитренко ("Металлист 1925"), Герреро ("Заря"), Салабай ("Колос"), Прядун ("ЛНЗ")