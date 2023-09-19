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Голкипер ЛНЗ Пеньков: Дулуб - профессионал своего дела
Герман Пеньков рассказал о тренере и о задачах команды на сезон
fc-lnz.com
Голкипер
- Матч против "Днепра-1" стал дебютным для Олега Дулуба в должности наставника ЛНЗ. Какие первые впечатления от нового специалиста?
– Профессионал своего дела, у него был план на игру, и мы неделю готовились. В целом, задача была набрать зачетные баллы и сыграть в некоторых моментах проще.
– Каково было первое мнение, когда только узнали, что Дулуб возглавит команду, но еще не познакомились с ним?
– О том, что будет новый опыт в жизни.
– Тренер вратарей у вас тоже изменился. Какие впечатления?
– Это тоже будет новый опыт. Человек с именем (бывший голкипер московского "Спартака" Андрей Дикань, – прим.), человек, на очень высоком уровне игравший. Уже есть моменты, на которые я не обращал внимания. Посмотрим. Главное, чтобы мы двигались дальше, двигались вперед. Как слоган клуба: "Вместе к цели".
– С владельцем ЛНЗ знакомы?
– Лично нет. Да, только поздоровались – и все.
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