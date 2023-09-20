Вивчаренко: В будущем хотел бы поиграть в Англии. Была ли конкретика от Бернли? Не знаю

Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко рассказал, в каком чемпионате хочет играть в будущем и прокомментировал трансферные слухи о нем.

"Разговоры о трансфере? Отношусь ко всему этому спокойно. Когда будет что-то конкретное, тогда и буду реагировать. А так, зачем тратить лишние эмоции. Конкретика от "Бернли" и "Порту"? Честно - не знаю. Если я здесь – в "Динамо", то все это было несерьезно".

"Я очень хочу постоянно играть в основе "Динамо". Это одна из моих целей в жизни. Но для начала нужно поскорее оправиться от травмы. Вот вылечусь, начну тренироваться, набирать форму. Буду доказывать на занятиях, что я достоин этого".

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"Для меня топ-чемпионат – это Англия. В будущем там бы хотел поиграть. Там, где наши ребята выступают: Забарный, Миколенко, Зинченко. Каждую игру с их участием смотрю, хотя болею за "Манчестер Юнайтед".

"Все европейские чемпионаты по-своему хороши. Посмотрим, как моя игровая карьера будет дальше продвигаться. Не хочу что-то наперед загадывать. Сейчас я – игрок киевского "Динамо", поэтому буду отдавать все свои силы здесь", – сказал Вивчаренко в интервью sport-express.ua.