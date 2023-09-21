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Арестованный вертолет владельца Ворсклы Жеваго передали украинским военным
Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины
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Арестованный вертолет экс-нардепа и владельца "
Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
Вертолет был арестован в рамках расследования уголовного производства ГБР в марте 2023 года.
В ведомстве заявили, что сейчас по решению военного командования страны для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета.
По данным ГБР, это воздушное судно принадлежало подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины.
Напомним, что владелец "Ворсклы" и бывший народный депутат сейчас находится во Франции, где его задержали в рамках объявления в международный розыск.
Константина Жеваго подозревают в причастности к схеме растраты 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит". По данным ДБР, оффшорная компания в 2007–2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а "Финансы и Кредит" поручился за эту компанию на сумму более 113 миллионов долларов.
В начале августа Жеваго получил подозрение в подкупе главы Верховного Суда Всеволода Князева.
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