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Суркис готов оплатить лечение Милевскому, но тот отказывается. Алиев в видеобращении рассказал о ситуации
Артем отказывается от помощи
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший игрок киевского "Динамо", "Днепра", сборной Украины и некоторых других команд Александр Алиев записал видеообращение, в котором прояснил ситуацию по возможному лечению Артема Милевского. Алиев, в частности, подтвердил слова Евгения Селезнева, который сказал, что уже была договоренность с клиникой, но Милевский не захотел ехать.
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"Всем привет. Я хотел бы сказать про эту ситуацию по поводу Милевского Артемия. То, что там Жека [Евгений Селезнев, - примечание] сегодня написал… Это действительно так. Вчера он должен был поехать в больницу, где мы договорились с доктором обо всем, чтобы он лег туда и лежал там. Все это готов был оплатить Игорь Михайлович Суркис. Потому что я с ним разговаривал. Так как он мне сказал: "Саня, сделай, чтобы положить его в больницу на реабилитацию, я готов все оплатить…
Но по сей день человек не берет трубку, не хочет. Так что я вас очень прошу – больше, пожалуйста, мне в директ не пишите. Я очень много читаю то, что вы говорите "помоги Тимку". Я готов на протяжение пяти или шести месяцев это ему сделать, но человек меня не слышит. Так что больше мне по этому поводу не пишите. Он сам этого лично не хочет. Вот и все", – сказал Александр Алиев.
Напомним, что ранее о договоренности с клиникой по Артему Милевскому высказался Евгений Селезнев.
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