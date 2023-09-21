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Селезнев о состоянии Милевского: Я ему звоню и говорю: "Тема, послушай, давай я помогу. Я понимаю, что это такое"

Премьер-лига
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Друзья познаются в беде

Селезнев о состоянии Милевского: Я ему звоню и говорю: "Тема, послушай, давай я помогу. Я понимаю, что это такое"

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Днепра", "Шахтера", сборной Украины и некоторых других команд, а ныне функционер СК "Днепр-1" Евгений Селезнев рассказал о взаимоотношениях с Артемом Милевским, а также о попытке помочь последнему с его проблемами.

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"- Многих болельщиков сейчас беспокоит состояние Артема Милевского. Не думали ли, как ему помочь?

- Я с ним всегда на связи и готов взять на себя все расходы по помощи. Я ему звоню и говорю: "Тема, послушай, давай помогу. Я понимаю, что это такое". Я очень люблю Артема, он отличный и добрый парень. Я всегда рядом, и он знает мой номер телефона.

Я реально не знаю, что тут сказать. Я ведь не могу приехать к нему и взять его в наручники. Здесь нужно его желание. Помочь Артему хочу не только я. Сегодня мы с ребятами должны были отвезти его в больницу, но он не берет трубку. Что я могу сделать в этой ситуации?

Артем свернул с дороги, и все должны собраться, чтобы помочь ему. Многие говорят, что он взрослый парень и сам должен решать свои проблемы, но друзья познаются не тогда, когда хорошо, а в трудные минуты. Для меня нет разницы: есть у него деньги или нет, Артем мой хороший друг и я всегда буду ему помогать".

Напомним, что ранее состоянием Милевского были шокированы даже хорватские СМИ, отреагировав на видеоролик с Артемом в главной роли.

Читайте такжеХорватские СМИ шокировались видео, где Милевский едва стоит на ногах

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В статье: Евгений Селезнев Артем Милевский
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Источник:
sport-express.ua

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