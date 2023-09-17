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Хорватские СМИ шокировались видео, где Милевский едва стоит на ногах

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Медиа обеспокоены состоянием футболиста, ранее игравшего за хорватские клубы

Хорватские СМИ шокировались видео, где Милевский едва стоит на ногах

Скріншот з Інстаграм

Новина українською

Хорватские медиа обеспокоены и потрясены состоянием экс-игрока "Хайдука" и "Сплита" Артема Милевского, едва стоявшего на ногах у видео с подписью футболки "Динамо".

"38-летний Артем Милевский опубликовал видео, на котором подписывает реквизит киевского "Динамо" и отдает его на аукцион, чтобы помочь Украине. Но болельщиков волнует то, как выглядит бывший игрок "Хайдука" сезона 2014/15. В пасмурный и дождливый день он носит солнцезащитные очки и испытывает проблемы с равновесием", - пишет хорватский портал 24sata.

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Напомним, в прошлом Милевский игра за "Хайдук" и "Сплит" в Хорватии. Его выступления пришлись на 2014-2015 годы.

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В статье: Артем Милевский Хорватия "Виллем ІІ" (Тилбург)
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Источник:
24sata.hr

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Комментарии (2)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.09.2023 в 11:12
"Прошу понять и простить..."
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Степан Ставицкий (Энергодар)
17.09.2023 в 11:04
Прославляет Украину в Европе, молодец......
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