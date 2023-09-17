Хорватские СМИ шокировались видео, где Милевский едва стоит на ногах
Медиа обеспокоены состоянием футболиста, ранее игравшего за хорватские клубы
Скріншот з Інстаграм
Хорватские медиа обеспокоены и потрясены состоянием экс-игрока "Хайдука" и "Сплита" Артема Милевского, едва стоявшего на ногах у видео с подписью футболки "Динамо".
"38-летний Артем Милевский опубликовал видео, на котором подписывает реквизит киевского "Динамо" и отдает его на аукцион, чтобы помочь Украине. Но болельщиков волнует то, как выглядит бывший игрок "Хайдука" сезона 2014/15. В пасмурный и дождливый день он носит солнцезащитные очки и испытывает проблемы с равновесием", - пишет хорватский портал 24sata.
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Напомним, в прошлом Милевский игра за "Хайдук" и "Сплит" в Хорватии. Его выступления пришлись на 2014-2015 годы.
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