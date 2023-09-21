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Селезнев: У нас идет война с пи###ами, и в это время трудно удерживать футбол на высоком уровне

Премьер-лига
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Известный в прошлом форвард высказал свое мнение о нынешнем уровне УПЛ

Селезнев: У нас идет война с пи###ами, и в это время трудно удерживать футбол на высоком уровне

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Бывший нападающий "Днепра", "Шахтера", сборной Украины и некоторых других команд рассказал о нынешнем соперничестве в УПЛ.

– Вы один из самых результативных нападающих в истории Украины. Кто вам сейчас нравится из форвардов УПЛ?

– Я из другого поколения. Сейчас ребята профессиональнее, следят за собой. Футбол двигается вперед, команды играют более тактично и компактно. В "Шахтере" мне нравится Келси и, в особенности, Сикан.

В "Динамо" мне импонирует Ванат. Влад двигается в правильном направлении, он жаден к голам, чем напоминает меня. Я тоже любил забивать и никогда этого не скрывал. Я любил, чтобы все внимание было сконцентрировано на мне, и моя фамилия светилась на табло. Я был этаким футбольным эгоистом.

– За что "Шахтер" будет бороться в УПЛ и Лиге чемпионов этого сезона?

– За Лигу чемпионов сложно сказать, а в Украине, конечно, за чемпионство. Во многих украинских клубах сейчас проблемы, и у нас, в "Днепре-1", есть свои нюансы. Это реалии нашего настоящего. Не забывайте, что у нас идет война с пи###ами, и в это время трудно удерживать футбол на высоком уровне.

Сегодня нужно больше доверять молодым украинцам и давать им играть. Вообще было бы здорово пойти по стопам Хорватии. Они постоянно продают своих игроков в сильнейшие чемпионаты. У нас сейчас есть возможность – полностью выбрать этот путь.

– Кто из украинских футболистов дорос перейти в топ-лиги?

– В Европе уже могут играть Пихаленок и Сваток. Буяльский – красавец. Игре Судакова я вообще удивляюсь, он большой молодец, классный футболист. Уверен, что он будет стоить очень больших денег. Много у нас талантливых ребят.

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В статье: Евгений Селезнев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport-express.ua

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