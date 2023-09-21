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Якубу: В Финляндии мне было непросто - там мне было очень холодно
Наджиб вернулся в Полтаву
Фото: ФК Ворскла
Защитник "
"Да, это прекрасно - снова вернуться домой. Лучшие ощущения. Я действительно рад быть здесь и продолжать свою миссию.
В Финляндии мне было непросто (Якубу выступал за "Ильвес Тампере" - прим.), но там я также встретил людей, как и в "Ворскле", - они относились ко мне очень хорошо. Но есть один момент: там мне было очень холодно.
Я помню свой первый украинский опыт. Когда я приехал, у меня была такая же прическа, как и сейчас. Мне было всего 17 и я сразу чувствовал себя как дома. И сейчас я счастлив вернуться.
Сейчас я выступаю за национальную команду Республики Нигер, и это всегда честь - представлять страну.
Очень хочется, чтобы этот ужас поскорее закончился и наступил мир. Хотел бы поблагодарить Вооруженные силы Украины за их борьбу за героизм. Благодарен им за это. Слава Украине - Героям Слава!" - сказал Якубу.
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