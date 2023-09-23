К Полесью присоединился защитник из экзотической африканской страны

ФК "Полесье" сообщил, что гамбийский защитник Мозес Джарджу прибыл в расположение команды.

19-летний защитник стал игроком житомирян еще в апреле, перейдя из гамбийской "Фортуны". Однако только сейчас он присоединился к своему новому коллективу.

Джарджу участвовал в Кубке Африканских наций U-20 2023, где стал финалистом. На турнире он провел все матчи, кроме заключительного поединка группового этапа.