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К Полесью присоединился защитник из экзотической африканской страны
Игрок был подписан еще в апреле, но только сейчас прибыл в Житомир
ФК Полісся / Автор невідомий
ФК "Полесье" сообщил, что гамбийский защитник Мозес Джарджу прибыл в расположение команды.
19-летний защитник стал игроком житомирян еще в апреле, перейдя из гамбийской "Фортуны". Однако только сейчас он присоединился к своему новому коллективу.
Джарджу участвовал в Кубке Африканских наций U-20 2023, где стал финалистом. На турнире он провел все матчи, кроме заключительного поединка группового этапа.
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Источник:Інстаграм Полісся
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