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К Полесью присоединился защитник из экзотической африканской страны

Премьер-лига
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Игрок был подписан еще в апреле, но только сейчас прибыл в Житомир

К Полесью присоединился защитник из экзотической африканской страны

ФК Полісся / Автор невідомий

Новина українською

ФК "Полесье" сообщил, что гамбийский защитник Мозес Джарджу прибыл в расположение команды.

19-летний защитник стал игроком житомирян еще в апреле, перейдя из гамбийской "Фортуны". Однако только сейчас он присоединился к своему новому коллективу.

Джарджу участвовал в Кубке Африканских наций U-20 2023, где стал финалистом. На турнире он провел все матчи, кроме заключительного поединка группового этапа.

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В статье: Замбия Полесье (Житомир)
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