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Полузащитник Полесья попытался паненкой забить пенальти, но Бандура прочитал – ВИДЕО
Не удалось сделать красиво
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В матче восьмого тура УПЛ между “Полесьем” и “Минаем” арбитр назначил пенальти в ворота закарпатцев на 45-й минуте встречи. Его выполнять взялся полузащитник житомирян Василий Грицук, однако переборщил с эффектностью.
Хавбек нанес удар паненкой: подсек мяч. Голкипер “Миная” Александр Бандура прочитал момент и остался на линии.
Отметим, что этот момент случился при счете 1:0 в пользу “Миная”. Команды ушли на перерыв с преимуществом закарпатцев. За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.
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