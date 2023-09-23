Полузащитник Полесья попытался паненкой забить пенальти, но Бандура прочитал – ВИДЕО

В матче восьмого тура УПЛ между “Полесьем” и “Минаем” арбитр назначил пенальти в ворота закарпатцев на 45-й минуте встречи. Его выполнять взялся полузащитник житомирян Василий Грицук, однако переборщил с эффектностью.

Хавбек нанес удар паненкой: подсек мяч. Голкипер “Миная” Александр Бандура прочитал момент и остался на линии.

Отметим, что этот момент случился при счете 1:0 в пользу “Миная”. Команды ушли на перерыв с преимуществом закарпатцев. За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.