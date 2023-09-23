  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Экс-арбитр ФИФА о матче Рух — Шахтер: Красная Ракицкому — несправедливая
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-арбитр ФИФА о матче Рух — Шахтер: Красная Ракицкому — несправедливая

Премьер-лига
(1 голосов)

В этом эпизоде можно было обойтись "горчичником"

Экс-арбитр ФИФА о матче Рух — Шахтер: Красная Ракицкому — несправедливая

Фото - Олександр Приходько

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство Виталия Романова в матче 8-го тура УПЛ "Рух" — "Шахтер" (1:1). В частности, он дал комментарий относительно удаления Ракицкого на 20-й минуте за фол на Кваснице.

Читайте такжеСтупар о матче Кривбасс — Верес: Арбитр приняла правильное решение и назначила одиннадцатиметровый удар

— Красная карточка должна даваться за серьезное игровое нарушение (например, сознательный риск нанесения серьезной травмы, срыв атаки и т. д.). Здесь серьезного игрового нарушения не было. Да, Ракицкий пошел Кваснице в ноги, не отрицаю. Однако он сначала сыграл в мяч и буквально через мгновение протащил по ногам сопернику. Здесь Романов мог обойтись желтой карточкой. — сказал Мирослав Иванович.

— Ярослав стремился сыграть в мяч и своей цели достиг. Это отнюдь не тянуло на удаление. — добавил эксперт.

Напомним, что сегодня "Рух" вырвал ничью в поединке с "Шахтером".

По теме
yellow-arrow
Бражко: Рад, что Сидорчук перешел в топ-чемпионат. И этим самым дал мне дорогу
yellow-arrow
Рух - Шахтер 1:1. Пушка Слюбика вырывает ничью. Видео обзор матча
yellow-arrow
Ризнык: Мы не проиграли, это уже хорошо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирослав Ступар Шахтер (Донецк) УПЛ Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде