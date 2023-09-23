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Экс-арбитр ФИФА о матче Рух — Шахтер: Красная Ракицкому — несправедливая
В этом эпизоде можно было обойтись "горчичником"
Фото - Олександр Приходько
Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство Виталия Романова в матче 8-го тура УПЛ "Рух" — "Шахтер" (1:1). В частности, он дал комментарий относительно удаления Ракицкого на 20-й минуте за фол на Кваснице.
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— Красная карточка должна даваться за серьезное игровое нарушение (например, сознательный риск нанесения серьезной травмы, срыв атаки и т. д.). Здесь серьезного игрового нарушения не было. Да, Ракицкий пошел Кваснице в ноги, не отрицаю. Однако он сначала сыграл в мяч и буквально через мгновение протащил по ногам сопернику. Здесь Романов мог обойтись желтой карточкой. — сказал Мирослав Иванович.
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— Ярослав стремился сыграть в мяч и своей цели достиг. Это отнюдь не тянуло на удаление. — добавил эксперт.
Напомним, что сегодня "Рух" вырвал ничью в поединке с "Шахтером".
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