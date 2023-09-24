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Кожушко: Все в Кривбассе сейчас на позитиве
Команда идет на втором месте в турнирной таблице
Фото: ФК Ворскла
Главный герой матча "Ворскла" - "Кривбасс", нападающий криворожцев Олег Кожушко прокомментировал матч против полтавчан.
“ – Олег, поздравляем с победой и дебютным дублем за “Кривбасс”. Какое настроение после игры?
– Впечатления от матча только самые лучшие. Самое главное, что мы продолжили свое победное шествие. Сначала очень тяжело входили в игру, были некоторые нюансы, из-за которых дебют матча не удался. Да, пропустили, но потом сумели собраться и переломить ход матча.
– Даже показалось, что пропущенный гол пошел "Кривбассу" на пользу. Так ли это?
– По игре где-то, возможно, назревал такой момент, что можем пропустить. Потому в принципе так можно сказать. Команда очнулась, вернулась в игру и реализовала свои моменты. Рад, что "Кривбасс" получил положительный результат.
– Ближе к перерыву тебя просили играть на нейтральных мячах. Это потому, что у тебя уже была желтая карточка?
– Да, я получил предупреждение в середине первого тайма. Юрий Николаевич попросил, чтобы я не шел в стыки. Чтобы арбитр не показал мне вторую желтую.
– Какая атмосфера сейчас в раздевалке и придаст ли победный результат еще больше уверенности в дальнейшем?
– Все на позитиве, конечно. Мы двигаемся от игры к игре. Уверенность прибавляется с каждой успешной игрой. Уверен, она будет только расти и будем двигаться к своей цели, которую все поставили перед собой”, - сказал Кожушко.
Отметим, что Кожушко в текущем сезоне имеет на своем счету три гола в восьми матчах. Также в его пассиве уже есть четыре желтые карточки. Следующий матч "Кривбасса" в УПЛ против "Руха" он пропустит из-за дисквалификации.
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