Журналист: В следующем сезоне клубы УПЛ хотят отдать все права одному общедоступному каналу

На недавней встрече владельцев клуба УПЛ также обсуждались и телетрансляции матчей на следующий сезон, сообщает журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке".

"Нет восторга от сотрудничества с MEGOGO. Сейчас идея такова – перед следующим сезоном хотят отдать все права одному каналу. Я так понимаю, общедоступном.

Концепция такова: если война кончится – делаем бесплатную демоверсию, потом, если идет нормально, переводим на платную. Если война не заканчивается – до конца войны бесплатное телевидение.

Из тех 9 (владельцев клубов УПЛ – прим.) большинство, я так понимаю, проголосовало за", - сказал Спиваковский.