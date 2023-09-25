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Журналист: В следующем сезоне клубы УПЛ хотят отдать все права одному общедоступному каналу
Восторга от сотрудничества с MEGOGO у клубов нет
На недавней встрече владельцев клуба
"Нет восторга от сотрудничества с MEGOGO. Сейчас идея такова – перед следующим сезоном хотят отдать все права одному каналу. Я так понимаю, общедоступном.
Концепция такова: если война кончится – делаем бесплатную демоверсию, потом, если идет нормально, переводим на платную. Если война не заканчивается – до конца войны бесплатное телевидение.
Из тех 9 (владельцев клубов УПЛ – прим.) большинство, я так понимаю, проголосовало за", - сказал Спиваковский.
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