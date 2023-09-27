Матвиенко интересуется пять клубов АПЛ – Источник

В Англии есть спрос на защитника "Шахтера" Николая Матвиенко. Футболист сборной Украины входит в сферу интересов пяти клубов АПЛ, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, украинец интересен "Вест Хэму", "Эвертону", "Кристал Пэласу", "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед".

В зимнее трансферное окно Матвиенко пытались подписать "Брентфорд" и "Брайтон", но переход не состоялся.

27-летний Матвиенко является воспитанником "Шахтера", за который успел сыграть 175 матчей. В текущем сезоне он провел 6 поединков и забил 3 гола. В его активе также 59 игр за сборную Украины.

Его контракт с "горняками" действителен до конца 2027 года.