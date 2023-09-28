Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бондаренко - о языковом барьере: Смешно наблюдать за тем, как мы общаемся с Келси
Но все-таки игроки понимают друг друга
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Хавбек "
"Пока очень большой языковой барьер. Легионеры пока не знают даже три слова на английском, а украинцы не говорят на испанском. Поэтому немного тяжеловато, но видно, что все ребята – добряки. Дэнил Кастильо – очень-очень добрый.
А с Кевином Келси вообще уникальная ситуация: он не знает английского, я не знаю испанского, но мы понимаем друг друга. Смешно наблюдать за тем, как мы общаемся", – сказал Бондаренко.
Популярное сейчас
- Россияне модифицировали "шахеды": сменили двигатель, корпус и маркировку. ФОТО
- Легион Свобода России: Наши группы сейчас работают на территории Белгородской области, идет бой
- Мудрик был одним из лучших в составе Челси в матче против Брайтона
- Кубок Украины. Рух – Александрия 0:1. Трагедия на последних секундах для львовян
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО