Бондаренко - о языковом барьере: Смешно наблюдать за тем, как мы общаемся с Келси

Хавбек " Шахтера " Артем Бондаренко рассказал о том, как украинцы команды общаются с легионерами "горянков".

"Пока очень большой языковой барьер. Легионеры пока не знают даже три слова на английском, а украинцы не говорят на испанском. Поэтому немного тяжеловато, но видно, что все ребята – добряки. Дэнил Кастильо – очень-очень добрый.

А с Кевином Келси вообще уникальная ситуация: он не знает английского, я не знаю испанского, но мы понимаем друг друга. Смешно наблюдать за тем, как мы общаемся", – сказал Бондаренко.