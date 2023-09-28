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Бондаренко - о языковом барьере: Смешно наблюдать за тем, как мы общаемся с Келси

Премьер-лига
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Но все-таки игроки понимают друг друга

Бондаренко - о языковом барьере: Смешно наблюдать за тем, как мы общаемся с Келси

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко рассказал о том, как украинцы команды общаются с легионерами "горянков".

"Пока очень большой языковой барьер. Легионеры пока не знают даже три слова на английском, а украинцы не говорят на испанском. Поэтому немного тяжеловато, но видно, что все ребята – добряки. Дэнил Кастильо – очень-очень добрый.

А с Кевином Келси вообще уникальная ситуация: он не знает английского, я не знаю испанского, но мы понимаем друг друга. Смешно наблюдать за тем, как мы общаемся", – сказал Бондаренко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко Кевин Келси
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