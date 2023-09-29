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Ризнык - перед матчем с Ворсклой: Этот клуб меня воспитал, но на поле друзей нет

Премьер-лига
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В субботу Шахтер сыграет с Ворсклой

Ризнык - перед матчем с Ворсклой: Этот клуб меня воспитал, но на поле друзей нет

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризнык рассказал о подготовке к матчу со своей бывшей командой – поединку 9-го тура УПЛ против "Ворсклы".

"Отрабатываем больше тактические упражнения – для понимания, что надо делать в матчах. У "Ворсклы" очень хороший коллектив. Они всегда бьются до конца. Есть высокий класс игроков. Очень хорошая команда.

Этот клуб меня воспитал. Теплые воспоминания, но на поле друзей нет. Ожидаем очень тяжелую игру. Мы пока не анализировали игру "Ворсклы" в Кубке, наверное, нам не хватает времени. Но со временем, думаю, разберем. У нас индивидуально сильные игроки. Очень хороший коллектив – думаю, это нам пойдет на пользу. Настроение отличное, все улыбаются, в коллективе хорошая гармония. Готовимся к "Ворскле", - сказал Ризнык.

Напомним, что поединок "Шахтер" - "Ворскла" состоится в субботу 30 сентября и начнется в 17:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык
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Источник:
УПЛ ТБ

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