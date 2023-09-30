Левченко: Арне Слот не захочет переходить в Шахтер

Президент профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко не верит, что "Шахтеру" удастся договориться с главным тренером "Фейеноорда" Арне Слотом.

"Не знаю, кто и зачем это разгоняет, но думаю, что эта тема закрыта. Во-первых, сам "Фейеноорд" так просто не отпустит главного тренера. Его воспринимают здесь максимально серьезно: команда играет в классный футбол, а у самого Слота хорошие отношения с болельщиками и игроками".

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"Во-вторых, судя по моему общению с Арне, при всем уважении, но он не захочет переходить в "Шахтер" – тем более сейчас, когда в нашей стране идет война. Да, он уважает свою семью и детей, но деньги для него не на первом месте. Он считает, что если и есть смысл переходить, то только в более сильный чемпионат. При том, что в мае у него было предложение из "Тоттенхэма", он продлил свой контракт дома, потому что хотел достроить именно "Фейеноорд", – сказал Левченко ТаТоТаке.