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Зубков о неудачах Шахтера: В последних матчах все наши оппоненты играли в пять защитников или больше
Александр о матче с "Ворсклой"
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
Вингер донецкого "Шахтера" Александр Зубков прокомментировал
- Александр, как прокомментируешь матч?
- Если честно, очень трудно что-то сказать. Нужно добавлять во всех аспектах игры, начинать агрессивнее, а также лучше работать в обороне. В целом тяжелый матч, ведь "Ворскла" сидела очень низко, и нам было сложно вскрыть их оборону.
- Если анализировать последние матчи "Шахтера" в чемпионате Украины, то что мешает команде одерживать уверенные победы? В чем основная проблема?
- Если брать именно последние матчи, то все наши оппоненты играли в пять защитников или больше. Поэтому нам следует, наверное, лучше работать над завершением атак в позиционной игре, когда у оппонента низкий блок в обороне.
- В этом сезоне ты не мог забить в течение восьми туров, но сегодня исправил ситуацию. Что мешало твоей личной реализации?
- Если честно, лучше бы я не забивал, но команда выиграла. Мы потеряли очень важные три очка.
- Понимаем, что ты расстроен. Еще один вопрос по голу: это была наработанная комбинация с Сиканом или импровизация?
- Думаю, больше импровизация, потому что Даня там немножко пробросил мяч головой, а я просто хорошо попал.
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