  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Зубков о неудачах Шахтера: В последних матчах все наши оппоненты играли в пять защитников или больше
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зубков о неудачах Шахтера: В последних матчах все наши оппоненты играли в пять защитников или больше

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр о матче с "Ворсклой"

Зубков о неудачах Шахтера: В последних матчах все наши оппоненты играли в пять защитников или больше

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Александр Зубков прокомментировал поражение от полтавской "Ворсклы" в рамках 9-го тура УПЛ.

- Александр, как прокомментируешь матч?

- Если честно, очень трудно что-то сказать. Нужно добавлять во всех аспектах игры, начинать агрессивнее, а также лучше работать в обороне. В целом тяжелый матч, ведь "Ворскла" сидела очень низко, и нам было сложно вскрыть их оборону.

- Если анализировать последние матчи "Шахтера" в чемпионате Украины, то что мешает команде одерживать уверенные победы? В чем основная проблема?

- Если брать именно последние матчи, то все наши оппоненты играли в пять защитников или больше. Поэтому нам следует, наверное, лучше работать над завершением атак в позиционной игре, когда у оппонента низкий блок в обороне.

- В этом сезоне ты не мог забить в течение восьми туров, но сегодня исправил ситуацию. Что мешало твоей личной реализации?

- Если честно, лучше бы я не забивал, но команда выиграла. Мы потеряли очень важные три очка.

- Понимаем, что ты расстроен. Еще один вопрос по голу: это была наработанная комбинация с Сиканом или импровизация?

- Думаю, больше импровизация, потому что Даня там немножко пробросил мяч головой, а я просто хорошо попал.

По теме
yellow-arrow
Динамо - Александрия: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
yellow-arrow
Роман Григорчук: Следует принять ничейный результат, ведь все могло сложиться по-разному
yellow-arrow
Динамо Киев - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 01.10.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Александр Зубков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Шахтер"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде