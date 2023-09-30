Зубков о неудачах Шахтера: В последних матчах все наши оппоненты играли в пять защитников или больше

Вингер донецкого "Шахтера" Александр Зубков прокомментировал поражение от полтавской "Ворсклы" в рамках 9-го тура УПЛ.

- Александр, как прокомментируешь матч?

- Если честно, очень трудно что-то сказать. Нужно добавлять во всех аспектах игры, начинать агрессивнее, а также лучше работать в обороне. В целом тяжелый матч, ведь "Ворскла" сидела очень низко, и нам было сложно вскрыть их оборону.

- Если анализировать последние матчи "Шахтера" в чемпионате Украины, то что мешает команде одерживать уверенные победы? В чем основная проблема?

- Если брать именно последние матчи, то все наши оппоненты играли в пять защитников или больше. Поэтому нам следует, наверное, лучше работать над завершением атак в позиционной игре, когда у оппонента низкий блок в обороне.

- В этом сезоне ты не мог забить в течение восьми туров, но сегодня исправил ситуацию. Что мешало твоей личной реализации?

- Если честно, лучше бы я не забивал, но команда выиграла. Мы потеряли очень важные три очка.

- Понимаем, что ты расстроен. Еще один вопрос по голу: это была наработанная комбинация с Сиканом или импровизация?

- Думаю, больше импровизация, потому что Даня там немножко пробросил мяч головой, а я просто хорошо попал.