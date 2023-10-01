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"Что-то нашептали в ухо Ахметову": Сабо рассказал свою версию, почему Шахтер уволил Йовичевича

Премьер-лига
(1 голосов)

Считает, что все пошло изнутри клуба

"Что-то нашептали в ухо Ахметову": Сабо рассказал свою версию, почему Шахтер уволил Йовичевича

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

Новина українською

Бывший украинский тренер Йожеф Сабо в интервью УФ прокомментировал, почему по его мнению "Шахтер" уволил Игоря Йовичевича, а также прогресс нового тренера "горняков" Патрика ван Леувена.

“Я не могу сказать, потому что не был в команде. Я удивился, когда уволили Йовичевича. "Шахтер" при нем стал чемпионом, в Европе неплохо выступал. Хорват говорил по-украински, и атмосфера в команде при нем была супер, это было видно. Значит, что-то произошло внутри клуба. Думаю, что-то нашептали в ухо Ахметову, потому что только президент может принять такое решение.

Йовичевич работал очень хорошо, был результат, поэтому я считаю, что он сильнее. Когда брали ван Леувена, то говорили, что он свой человек, работал в академии "Шахтера". Но академия и первая команда – это разные вещи”, - сказал Сабо.

Отметим, что "Шахтер" за первые девять туров УПЛ набрал 18 очков из 27 возможных. Кроме этого в первом туре группового этапа Лиги чемпионов "горняки" уступили "Порту" в номинально домашнем поединке (1:3), а также прошли "Верес" в матче 1/8 финала Кубка Украины (3:0).

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В статье: Ринат Ахметов Йожеф Сабо Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
УФ

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