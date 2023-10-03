Новый триумф Бражка, неожиданный Рунич, молодежь Скрипника. Символическая сборная 9-го тура УПЛ

В девятом туре было много интересных матчей. "Верес" расписал мировую с "ЛНЗ", "Ворскла" благодаря талантливой молодежи неожиданно нанесла поражение "Шахтеру", "Черноморец" разошелся миром с "Зарей", "Минай" минимально уступил "Оболони", "Рух" на выезде разбил "Кривбасс", "Колос" и "Полесье" не определили победителя, "Динамо" победило "Александрию" в матче с шестью голами, а "Днепр-1" смог забить лишь один мяч в ворота "Металлиста 1925". И следующие игроки вошли в нашу сборную тура.

Вратарь: Даниил Варакута ("Черноморец")

И снова кипер одесситов попадает в наш список. Если в прошлом матче он помог своей команде разгромить "Александрию", то в этот раз он помог не проиграть "Заре". Хотя луганский клуб по игре должен был побеждать, Даниил раз за разом удивлял болельщиков своими сейвами. За это они пели ему дифирамбы, и мы присоединяемся к этому восторгу.

Правый защитник: Игорь Пердута ("Ворскла")

В матче с "Шахтером" капитан полтавчан полностью забронировал за собой правый фланг. Также он постоянно подключался к атакам и одно из таких подключений привело к сбросу на Нестеренко и победному голу.

Центральный защитник: Александр Сваток ("Днепр-1")

Он был одним из тех, кому удалось выдержать жесткую линию обороны и не дать "Металлисту 1925" удачно реализовать свои возможности. Также он не побоялся воспользоваться возможностью и пробить "на силу" по воротам Мозиля. Хотя он справился с ударом, смелость добавляет Александру плюс к карме и место в сборной тура.

Центральный защитник: Даниил Хрипчук ("Ворскла")

Молодой защитник получил тяжелую для себя задачу — сдать экзамен в матче против действующего чемпиона. Однако центрбек уверенно сыграл в защите и не подпускал игроков атакующего звена к воротам. При этом опустим момент с пропущенным мячом, поскольку Даниил закрывал другую зону. Поэтому будем считать, что испытание огнем было пройдено.

Левый защитник: Максим Брагару ("Черноморец")

Фулбек одесситов был активным на протяжении всего матча с "Зарей", успевая закрывать свой фланг в защите и постоянно участвовал в атаках своей команды. Максим Брагару хоть и не забивал, однако заслуживает комплиментов за старания.

Опорный полузащитник: Владимир Бражко ("Динамо")

Молодой хавбек снова провел суперматч, но на этот раз против "Александрии". Отметим его умение выбирать позицию и стабильность (последнее проявилось в обоих голах с угловых, которые были идентичными). При этом полузащитник не забывал подчищать в опорной зоне и помогать с позиционными атаками. Поэтому второй раз подряд поздравляем Владимира в нашей сборной тура!

Центральный полузащитник: Александр Скляр ("Ворскла")

Он делал абсолютно все, чтобы команда держала мяч как можно дальше от трио Степаненко-Судаков-Бондаренко. Также он приложился к победе "Ворсклы", забив заработанный Степанюком пенальти. И усилий Александра вполне достаточно для места в нашем списке лучших.

Центральный полузащитник: Эдуард Сарапий ("Днепр-1")

Из предыдущих туров мы уже поняли, что Юрий Максимов будет экспериментировать с рисунком игры. Именно так защитник днепрян оказался в центре поля. Однако Сарапий крайне удачно отработал на новой для себя позиции, поэтому даем ему место в сборной тура за старания.

Левый вингер: Василий Рунич ("Рух")

Он является главным героем матча против "Кривбасса". Василий удачно вышел на замену ("Рух" тогда уступал криворожанам 0:1) и ему хватило всего пяти минут, чтобы оформить дубль в воротах Клищука. Возможно, именно Рунича стоит считать самым эффективным игроком 9-го тура.

Правый вингер: Илья Квасница ("Рух")

Это еще один игрок, который удачно воспользовался выходом на замену. Во-первых, он полностью переиграл Ивана Дибанго на своем фланге. Во-вторых, Квасница поучаствовал в контратаке, которая закончилась заработанным пенальти. И наконец, Илья отдал голевую передачу на Рунича, забившего третий и победный гол. Тоже заслуженное место в нашей сборной.

Форвард: Владислав Ванат ("Динамо")

Давно мы не видели голов от 11-го номера киевлян, однако Владислав наконец забил, откликнувшись на прострел Ярмоленко на ближнюю штангу. После этого Ванат помог Бражко сделать дубль, выиграв второй этаж после углового.

Главный тренер: Виктор Скрипник ("Рух")

Тренер полтавчан выставил довольно молодой состав против действующих чемпионов. Однако каждый из них знал, что ему нужно делать, и именно это стало рецептом победы над "Шахтером". Поэтому поздравляем Виктора Анатольевича с местом в сборной тура!

Запасные: Волынец ("Днепр-1"), Лукьянчук ("Оболонь"), Кравец ("Днепр-1"), Скорко ("Александрия"), Илич ("Кривбасс"), Леднев ("Днепр-1"), Буяльский ("Динамо"), Ярмоленко ("Динамо"), Климчук ("Рух"), Джовани ("Александрия"), Тарануха ("Оболонь")