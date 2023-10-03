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Палкин: Клаусула Тете в Шахтере составляла 150 млн. Галатасарай и игрок вместе несут ответственность за расторжение контракта

Премьер-лига
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(1 голосов)

Горняки продолжают судиться с бразильским игроком и турецким клубом

Палкин: Клаусула Тете в Шахтере составляла 150 млн. Галатасарай и игрок вместе несут ответственность за расторжение контракта

Фото: facebook.com/Galatasaray

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил о том, что донецкий клуб подал иск против своего экс-игрока Тете, который летом подписал контракт с "Галатасараем".

Напомним, что 23-летний Тете воспользовался Annexe 7 ФИФА и приостановил срок действия контракта с "горняками", который был рассчитан до конца 2023 года и оформил полноценное 4-летнее соглашение с турками.

"Когда Тете впервые покинул наш клуб по Annexe 7 от ФИФА, он перешел в "Лион", а затем они отдали его в аренду "Лестеру" за 1 миллион евро.

Они злоупотребили Annexe 7, потому что не могут продавать игроков, потому что игрок принадлежал нам. У игрока был с нами контракт. Похоже, они получили необоснованную выгоду за счет нашего клуба.

Теперь мы подали в ФИФА заявление о возврате этих денег. После "Лестера" Тете перешёл в "Галатасарай". Мы подаем иск против Тете, но он разделяет ответственность с "Галатасараем". В соответствии с Annexe 7 игрок должен отправить нам официальное письмо до 1 июля, чтобы сказать: "Я хотел бы использовать Annexe 7, чтобы приостановить действие моего контракта. Тете не отправлял это письмо.

Мы много раз просили его вернуться в клуб, а он нас игнорировал. Из-за его отсутствия мы в одностороннем порядке расторгли с ним контракт. Это значит, что фактически Тете расторг этот контракт.

Знаете, в этом контракте есть пункт о сумме в 150 миллионов евро. Теперь Тете и "Галатасарай" вместе несут общую ответственность за такого рода расторжение контракта", - сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Галатасарай (Стамбул) Тете
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Источник:
ESPN

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Комментарии (2)
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Кудесник (Луганск - Украина)
03.10.2023 в 20:39
Зато Ван Леувена дешево купили
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scorpius (Ck)
03.10.2023 в 20:18
Палкин допросится, что его просто на хуz пошлют...
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