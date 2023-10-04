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Защитник Динамо Попов перед матчем с Полесьем занимался по индивидуальной программе
У Луческу могут снова возникнуть проблемы с центрбеками
Фото: fcdynamo.com
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В среду команда Мирчи Луческу провела очередную тренировку, но участие в ней приняли не все футболисты.
Так, по данным dynamo.kiev.ua, по индивидуальной программе тренировался защитник Денис Попов, который ограничивался беговой работой.
Также ранее сообщалось, что
Напомним, что матч "Поелесье" - "Динамо" состоится в пятницу, 6 октября, и начнется в 15:00.
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