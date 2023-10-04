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Защитник Динамо Попов перед матчем с Полесьем занимался по индивидуальной программе

Премьер-лига
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У Луческу могут снова возникнуть проблемы с центрбеками

Защитник Динамо Попов перед матчем с Полесьем занимался по индивидуальной программе

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" продолжает подготовку к выездному матчу 10-го тура чемпионата Украины против "Полесья".

В среду команда Мирчи Луческу провела очередную тренировку, но участие в ней приняли не все футболисты.

Так, по данным dynamo.kiev.ua, по индивидуальной программе тренировался защитник Денис Попов, который ограничивался беговой работой.

Также ранее сообщалось, что травму получил вингер Андрей Ярмоленко, который пропустит октябрьские матчи сборной Укораины.

Напомним, что матч "Поелесье" - "Динамо" состоится в пятницу, 6 октября, и начнется в 15:00.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Полесье (Житомир) Денис Попов
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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