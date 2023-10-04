Защитник Динамо Попов перед матчем с Полесьем занимался по индивидуальной программе

" Динамо " продолжает подготовку к выездному матчу 10-го тура чемпионата Украины против "Полесья".

В среду команда Мирчи Луческу провела очередную тренировку, но участие в ней приняли не все футболисты.

Так, по данным dynamo.kiev.ua, по индивидуальной программе тренировался защитник Денис Попов, который ограничивался беговой работой.

Также ранее сообщалось, что травму получил вингер Андрей Ярмоленко , который пропустит октябрьские матчи сборной Укораины.

Напомним, что матч "Поелесье" - "Динамо" состоится в пятницу, 6 октября, и начнется в 15:00.