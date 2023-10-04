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Ярмоленко получил травму и не поможет сборной. Ребров вызвал на сбор Русина

Национальная сборная Украины
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Динамо о травме Андрея пока что ничего не сообщало

Ярмоленко получил травму и не поможет сборной. Ребров вызвал на сбор Русина

uaf.ua

Новина українською

Вингер "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко получил повреждение и не примет участия в октябрьских матчах национальной команды.

Характер травмы, как и сроки восстановления Андрея остаются неизвестными – официальные службы "Динамо" о повреждении не сообщали.

В то же время, пресс-служба сборной Украины объявила, что в связи с повреждением Андрея Ярмоленко, Сергей Ребров вызвал в стан команды нападающего "Сандерленда" Назария Русина.

Для Назария это второй вызов в сборную. В прошлый раз он тренировался с главной командой в июне, но пока не дебютировал за национальную сборную.

Напомним, что наша национальная команда начнет свой сбор 8 октября в Праге, где 14 числа сыграет номинально домашний матч отбора Евро-2024 с Северной Македонией. 17-го наших ребят ждет выездной поединок против Мальты.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Динамо (Киев) Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
УАФ

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