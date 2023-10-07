УПЛ. ЛНЗ - Александрия 0:0. Два месяца без побед

В матче между “ЛНЗ” и “Александрией” победили… Герман Пеньков и Георгий Ермаков. Обе команды очень хотели победить, и “ЛНЗ”, и “Александрия” создали достаточно моментов, но хорошие матчи провели их киперы.

Матч в Черкассах начался почти на полтора часа позже из-за воздушной тревоги и вынужденная задержка, скорее, негативно сказалась на хозяевах. ЛНЗ тяжело начал матч, и “Александрия” провела несколько интересных скоростных атак. Одна из них закончилась голом – Скорко выполнил проход с мячом, его остановили уже в штрафной, но мяч оказался у Калитвинцева и воспитанник “Динамо” выполнил точный прострел на дальнюю штангу Шулянскому. Гол, однако, был не засчитан VAR. И действительно Погорелый вмешался в эпизод, находясь в офсайде.

“ЛНЗ” ответил своим полушансом, однако Хобленко завозился в чужой штрафной, и Ермаков вовремя вышел из ворот. Затем в игру вступил уже Пеньков, в красивом прыжке парировав удар Шулянского.

“Александрия” продолжала атаковать, но шансам Шулянского, Калитвинцева не хватило чего-то невыразимого, что отличает простой момент от гола.

После перерыва игра изменилась. Теперь уже “ЛНЗ” действовал больше в атаке, а “Александрия” смотрела за тем, как соперник не реализовывает свои шансы. Ротань долго за этим наблюдать не хотел, и провел тройную замену, которая, однако, ослабила “Александрию”. Помимо промаха Джевани, у гостей ничего во втором тайме и не вспомнишь, а ЛНЗ все так же занимался транжирством, и черту матчу подвел Геннадий Пасич, допустивший промах тура на 90+4 минуте.

0:0 – три из пяти последних матчей “ЛНЗ” закончились без голов двух команд. Что касается “Александрии”, то команда Ротаня не может победить в чемпионате уже два месяца (три ничьи, пять поражений).

Украинская Премьер-лига, десятый тур. Черкассы, “Черкассы-Арена”

“ЛНЗ” – “Александрия” 0:0

“ЛНЗ”: Пеньков – Стасюк, Ковалев (Рыбалка 83), Муравский, Селин, Норенков – Наумец (Шестаков 46), Бойко, Олейник (Прядун 68), Пасич – Хобленко (Тищенко 83)

“Александрия”: Ермаков – Мартынюк, Кравченко, Логинов – Шостак (Кулаковский 87), Михайленко (Ковалец 64), Смирный, Калитвинцев (Микитишин 80) – Шулянский (Джевани 63), Погорелый (Кулаков 63), Скорко

Предупреждения: Пасич 38, Ковалев 77 – Логинов 20, Кравченко 54