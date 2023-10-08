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Эдмар: Хочется, чтобы как можно скорее кончилась война и мы вернулись в Харьков

Премьер-лига
(1 голосов)

В настоящее время команда базируется на Киевщине

Эдмар: Хочется, чтобы как можно скорее кончилась война и мы вернулись в Харьков

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Тренер "Металлиста 1925" Эдмар прокомментировал первую с начала полномасштабного вторжения поездку команды в Харьков:

“Конечно, ребятам очень понравилась эта поездка в Харьков. Приятно тренироваться на родном для команды стадионе. Также немного прогулялись по городу... Хочется, чтобы как можно скорее закончилась война и мы вернулись в Харьков”, - сказал Эдмар.

Напомним, что "Металлист 1925" базируется в Киевской области. Домашние матчи УПЛ команда проводит на стадионе "Левый берег" на территории Золочевской общины Киевщины.

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В статье: Эдмар Галовский Металлист 1925 (Харьков)
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