Эдмар: Хочется, чтобы как можно скорее кончилась война и мы вернулись в Харьков

Тренер "Металлиста 1925" Эдмар прокомментировал первую с начала полномасштабного вторжения поездку команды в Харьков:

“Конечно, ребятам очень понравилась эта поездка в Харьков. Приятно тренироваться на родном для команды стадионе. Также немного прогулялись по городу... Хочется, чтобы как можно скорее закончилась война и мы вернулись в Харьков”, - сказал Эдмар.