Бывший сенегалец Колоса перешел в клуб из Косово

Бывший вингер "Колос" Мамаду Данфа перешел в стан действующего чемпиона Косово "Балкани".

Срок соглашения не разглашается. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Данфа выступал за "Колос" с марта 2020 года по февраль 2022 года. На счету 22-летнего сенегальца 1 гол в 15 матчах. Кроме ковалевской команды, он защищал цвета "Шкупи" Скопье.

"Балкани" идет на 1-м месте в турнирной таблице Суперлиги Косово, набрав 20 очков в 8 играх.