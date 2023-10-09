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Бывший сенегалец Колоса перешел в клуб из Косово
Срок соглашения не разглашается
Фото: fcballkani.com
Бывший вингер "Колос" Мамаду Данфа перешел в стан действующего чемпиона Косово "Балкани".
Срок соглашения не разглашается. Трансфер состоялся на правах свободного агента.
Данфа выступал за "Колос" с марта 2020 года по февраль 2022 года. На счету 22-летнего сенегальца 1 гол в 15 матчах. Кроме ковалевской команды, он защищал цвета "Шкупи" Скопье.
"Балкани" идет на 1-м месте в турнирной таблице Суперлиги Косово, набрав 20 очков в 8 играх.
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Источник:fcballkani.com
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