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Бывший сенегалец Колоса перешел в клуб из Косово

Премьер-лига
(1 голосов)

Срок соглашения не разглашается

Бывший сенегалец Колоса перешел в клуб из Косово

Фото: fcballkani.com

Новина українською

Бывший вингер "Колос" Мамаду Данфа перешел в стан действующего чемпиона Косово "Балкани".

Срок соглашения не разглашается. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Данфа выступал за "Колос" с марта 2020 года по февраль 2022 года. На счету 22-летнего сенегальца 1 гол в 15 матчах. Кроме ковалевской команды, он защищал цвета "Шкупи" Скопье.

"Балкани" идет на 1-м месте в турнирной таблице Суперлиги Косово, набрав 20 очков в 8 играх.

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В статье: Мамаду Данфа Балкани (Теранде)
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Источник:
fcballkani.com

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