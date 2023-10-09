Филипп Будковский: В матче с Динамо мы играли как одна большая стая

Новичок Премьер-лиги уже с самого старта чемпионата показал, что в элитную футбольную группу попал совсем не для того, чтобы бороться за сохранение места в нем. Намерения у "Полесья" достаточно амбициозны, что стало понятно по его выступлениям в ходе первого круга. Команда Юрия Калитвинцева демонстрирует содержательный футбол, позволяющий ей долго держаться в лидирующей группе. Одной из главных скрипок в игровом ансамбле житомирского коллектива является 31-летний нападающий Филипп Будковский, внесший вклад в победу над киевским "Динамо" в поединке 10-го тура. Выйдя на замену в разгар второго тайма, он уже через две минуты отличился голом. А вскоре "Полесье" удалось забить еще один мяч, который оказался победным.

Когда эмоции, которые несколько дней бушевали в футбольных кругах Житомира утихли, корреспондент UA-Футбол пообщался с Будковским.

– Ваш результативный удар установил равновесие в матче с "Динамо". Если учитывать, что на тот момент "Полесье" осталось в меньшинстве после удаления Евгения Морозко, то этот гол ценен вдвое…

– Когда я выходил на замену, задача была помочь партнерам по команде. Ведь нужно было отыгрываться. Вышло хорошо: сразу после появления на поле помог сделать то дело, которое требуется от нападающего. Вышло так, что сыграл за себя и "за того парня" - Морозко. Хочется, чтобы так продолжалось и дальше. Но без красных карточек.

- Львиную долю матчей вы отыграли, выходя на поле в стартовом составе, а в игре с "Динамо" оказались в списке запасных. С чем это связываете?

– Есть тренеры, у которых свое видение и определенная тактика на игру. Главный тренер выбрал именно такую, задействовав больше скоростных игроков. И это нормально. Подобные вещи вполне нормально воспринимаются в коллективе, никаких проблем с этим нет. Выходит, что вступив в игру после замены, получилось еще лучше.

– Насколько часто в вашей карьере случалось забивать после выхода на замену?

– Часто бывало такое во время моих выступлений в черниговской "Десне". Не сказал бы, что подобное является большой редкостью, но было это очень давно.

- Играя в меньшинстве, "Полесье" удалось забить два мяча. Чем бы объяснили столь редкий для футбола случай?

– Мы играли друг за друга, как одна по-настоящему объединенная общей целью команда. Где-то была с нами и удача. Когда забили один мяч, потом другой – и вышли вперед. На мой взгляд, играя под девизом "Один за всех – и все за одного", ребята проявили характер. Мы играли, как одна большая стая на поле.

– Когда поняли, что удастся отстоять победу?

- Поведя в счете 3:2, мы понимали, что нас в составе на одного игрока меньше, поэтому "сели" в защиту и играли на отбой. Это для игры в меньшинстве нормально. А вот когда незадолго до финального свистка в обеих командах стало равное количество игроков, то мы уже отбивались, стремясь во что бы то ни стало одержать победу. И хорошо, что ее добились.

– Для "Полесья" и Житомира эта победа по-настоящему историческая. Как ее праздновали?

– Праздновали больше наши болельщики. Мы только радовались, всех нас переполняли положительные эмоции. Их было очень много, ведь подобного давно не ощущали. А праздновать наша команда будет уже тогда, когда завершится чемпионат.

– Повышенные премиальные за победу над одним из украинских грандов предусмотрены?

- Об этом обычно говорит президент клуба после игры. Однако в раздевалке его не было, так что по этому поводу ничего не могу вам сказать. Когда будем получать – тогда и увидим. Понятно, что и для Житомира, и лично для президента, победа над "Динамо" большая радость. Как и для нас.

– Главный тренер лишний выходной команде дал?

– Да. Мы плодотворно работали, и до этого у нас было меньше выходных – слишком уж плотным был график. Благодаря выигрышу у "Динамо" на один стало больше. Поэтому немного отдохнем – и снова будем работать дальше. Возобновим работу во вторник.

– В житомирском клубе вы выступаете уже почти два года. Не жалеете, что сделали выбор в его пользу?

– Нет. Мы прошли непростой путь, выиграв по итогам сезона-2022/23 первую лигу и получив путевку в УПЛ. Сейчас играем в классе сильнейших, где нам очень хочется показывать хороший футбол. Так что повторюсь: о переходе в "Полесье" не жалею. Считаю, что сделал хороший выбор.

- Дебютный сезон в Премьер-лиге "Полесье" проводит с четырьмя легионерами из стран дальних континентов в составе, два из которых – конголезец Бени Макуана и бразилец Ариэльсон регулярно появляются на поле. А как насчет нигерийского вратаря Кингсли Ангиагбосо и гамбийского защитника Мозеса Жаржу?

- Появятся немного позже. Думаю, что главный тренер впоследствии также предоставит им шанс и оба смогут проявить себя. Всё зависит от их работы на тренировках. Если они будут добросовестно работать, то Юрий Калитвинцев будет привлекать Кингсли и Мозеса в состав, рассчитывая на помощь обоих. Пока у них идет процесс адаптации. Он касается каждого легионера, приезжающего в другую страну.

– С появлением Макуана и Ариэльсона возросла конкуренция в нападении. К такому повороту событий готовы?

– Конечно, каждый игрок готов. Когда в команде два-три футболиста на одну позицию и они конкурируют между собой, это вполне нормально. Каждый из них растет в мастерстве, и в этом для каждого есть большой плюс.

- Тренерский стиль Юрия Калитвинцева и его помощников с кем бы из предыдущих наставников сравнили?

– Проводить параллели ни с кем не хотелось бы, ведь у каждого тренера свои методы работы, свой стиль, тактика и специфика тренировок. У каждого есть свой подход, отражающийся в результатах, добытых на футбольном поле.

- Предыдущий клуб – "Десна", прекративший свои выступления в профессиональном футболе, вам много задолжал?

- Задолженность осталась, да. За два-три месяца. Впрочем, я понимаю, что сейчас в стране идет война, поэтому об этом говорить даже не стоит.

– Ваши бывшие партнеры по "Десне" разъехались по разным клубам и даже странам. С кем из них поддерживаете постоянную связь?

- Хоть и не часто, но общаемся с большей половиной ребят того состава – Литовкой, Арвеладзе, Домбровским. Поддерживаем связь также с Мысаком, Калитвинцевым, Тотовицким. Когда играем матч, то выставляем в соцсетях то или иное видео. А когда какой-нибудь праздник, то поздравляем друг друга.

- В свое время вы поиграли в дальнем зарубежье – в Бельгии и Франции. Совершить новую попытку попробовать легионерского хлеба не хотелось бы?

- Каждый футболист хотел бы поиграть в другой стране, однако сейчас в Украине происходит такое, что говорить о какой-то загранице нет смысла. Хочется всячески поддерживать наших людей и благодаря своей профессии приносить какую-то пользу. Так, как самоотверженно делают это наши воины, защищающие страну от врага. Мы, футболисты, можем делать это с помощью побед на футбольном поле. В "Полесье" есть задачи, которые будем стараться выполнять.

– На что нацелена в нынешнем сезоне житомирская команда?

- "Полесье" только недавно повысилось в ранге, поэтому всем нам вместе хочется "отведать" УПЛ и остаться в нем. Это – главная наша задача. Если же говорить о текущих делах, то в каждом матче мы играем исключительно на победу. А уже в конце сезона заглянем в турнирную таблицу, и отталкиваясь от занятого места, будем смотреть, на что можем рассчитывать.

- В начале 2022 года на зимнем турнире Winter Cup в Турции в составе житомирской команды был Александр Усик, принявший участие в одном из матчей. Ходили разговоры, будто известный боксер может сыграть и на официальном уровне…

– Может быть. Во всяком случае, когда Александр приезжает на наши матчи, каждый раз заходит в раздевалку. Мы спрашивали его об участии в игре, и насколько я понимаю, сейчас ему не до футбола. У него есть свои обязанности на боксерском ринге, он готовится к очень серьезному бою. Надеюсь, что после него в следующем году мы сможем увидеть его на футбольном поле.

– Вы, как киевлянин, наверное, подружились с живущим в столице Усиком?

– Когда он у нас появился, мы сразу же определили, что он очень веселый и приятный человек. Александр – хороший парень, всегда много разных истории рассказывает. Когда я смотрел бокс, то никогда бы не мог подумать, что Усик настолько простой человек. Все наши ребята с ним в хороших отношениях. Мы с Александром часто общаемся, когда он заходит в раздевалку. Он всегда спрашивает, как дела. А в мае даже позвонил мне, поздравив с рождением сына. Было очень приятно.

– За время, проведенное в Житомире, что-то новое в этом старинном городе для себя открыли?

- Наша тренировочная база находится за Житомиром, поэтому в самом городе не так уж много времени удается проводить. Но когда приезжали, имели возможность ознакомиться с ним. В Житомире есть на что посмотреть. Поразили карьеры за городом. Вообще в Житомирской области очень красивая природа, живописные виды. Всегда приятно ими любоваться.

– В курсе, что с нынешнего тысячелетия Житомир еще и славится производством мороженого компании "Рудь"…

– Конечно. Правда, на Житомирский маслозавод, где его производят, я пока не попал. Однако все говорят, что это очень вкусное мороженое.