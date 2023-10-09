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Шахтер прошлым летом хотел подписать Коваленко, но стороны не договорились

Премьер-лига
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Сейчас Виктор играет в аренде в Эмполи

Шахтер прошлым летом хотел подписать Коваленко, но стороны не договорились

Новина українською

"Шахтер" прошлым летом хотел подписать хавбека Виктора Коваленко. Об этом сообщает украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.

Впрочем, источник отмечает, что стороны так и не смогли договориться.

Напомним, что Коваленко является воспитанником "Шахтера". Права на 27-летнего хавбека принадлежат "Аталанте", но в этом сезоне украинец играет в аренде в "Эмполи".

В текущем сезоне Виктор провел два матча в Серии А, оба раза выходя на замену.

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В статье: Шахтер (Донецк) Дженоа (Генуя) Виктор Коваленко Эмполи
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Источник:
Вацко Live

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