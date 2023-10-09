Премьер-лига
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Шахтер прошлым летом хотел подписать Коваленко, но стороны не договорились
Сейчас Виктор играет в аренде в Эмполи
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Впрочем, источник отмечает, что стороны так и не смогли договориться.
Напомним, что Коваленко является воспитанником "Шахтера". Права на 27-летнего хавбека принадлежат "Аталанте", но в этом сезоне украинец играет в аренде в "Эмполи".
В текущем сезоне Виктор провел два матча в Серии А, оба раза выходя на замену.
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Источник:Вацко Live
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