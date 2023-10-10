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Гитченко провел свой 250 официальный матч в клубной карьере

Премьер-лига
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Ветеран и в 39 лет остается в строю

Гитченко провел свой 250 официальный матч в клубной карьере

Фото: ФК Полесье

Новина українською

Игра 10-го тура УПЛ против "Динамо" (3:2) стала юбилейной, 250-й в клубной карьере для 39-летнего защитника "Полесья" Андрея Гитченко.

В Чемпионатах Украины (ЧУ) Гитченко в составе разных клубов провел 220 игр, в Кубке Украины (КУ) – 21 и в еврокубках (ЕК) – 9.

Свой дебютный матч Андрей отыграл 13 августа 2005 года в составе киевского "Арсенала" в гостевом поединке 1/32 финала Кубка Украины с МФК "Александрия" (6:0).

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В статье: Андрей Гитченко Полесье (Житомир)
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Источник:
УПЛ

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