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Гитченко провел свой 250 официальный матч в клубной карьере
Ветеран и в 39 лет остается в строю
Фото: ФК Полесье
Игра 10-го тура УПЛ против "Динамо" (3:2) стала юбилейной, 250-й в клубной карьере для 39-летнего защитника "
В Чемпионатах Украины (ЧУ) Гитченко в составе разных клубов провел 220 игр, в Кубке Украины (КУ) – 21 и в еврокубках (ЕК) – 9.
Свой дебютный матч Андрей отыграл 13 августа 2005 года в составе киевского "Арсенала" в гостевом поединке 1/32 финала Кубка Украины с МФК "Александрия" (6:0).
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Источник:УПЛ
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